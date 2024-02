Mare fuori 4, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Oggi, mercoledì 21 febbraio 2024, dalle 21.25, Rai 2 trasmette due nuovi episodi della quarta stagione di “Mare fuori”. Sul finire della scorsa puntata abbiamo assistito alla morte di Don Salvatore per mano di Edoardo: cosa ne sarà, adesso, del clan Ricci? L'odierno appuntamento con la serie vive un momento shock nel quale viene coinvolta Consuelo.

Mare fuori 4, anticipazioni del 21 febbraio 2024

Nell'episodio "La testa della lepre", comunicata da Sofia, la notizia della morte di Don Salvatore getta Rosa nella disperazione. Mentre Massimo e Maddalena cercano di confortarla, Carmela si confronta con Edoardo, che confessa di aver ucciso Don Salvatore per proteggere la sua famiglia. Nel frattempo, l'ombra di sospetto si allunga su Wanda, specialmente tra i detenuti dell'IPM, in particolare Luigi e Raffaele. Nonostante le minacce di Edoardo, Alfredo si rifiuta di rivelare dove si trovano i soldi dei Ricci, sottolineando la mancanza di un leader dopo la morte di Don Salvatore e l'ambizione di Edoardo di rimpiazzarlo. Rosa, convinta che sia stata la madre di Carmine a orchestrare la morte del boss, decide di allontanarsi da lui. A sua volta Mimmo cerca di convincere Carmine a prendere le distanze da Rosa e dal suo mondo. Durante il funerale di Don Salvatore, emergono tensioni tra i presenti, tra cui Lino, Edoardo, Carmela e Alfredo. Attraverso flashback, si rivela il passato tumultuoso di Luigi e Raffaele, allontanati dalla madre tossicodipendente e trasferiti in una casa-famiglia. Raffaele, ribelle e determinato, torna dalla madre, mentre Luigi lo segue per non lasciarlo solo. Le tensioni tra i fratelli si intensificano quando Milos si scontra con Raffaele. Nel frattempo, Massimo comunica a Mimmo che sua madre vuole riappacificarsi con lui, ottenendo un permesso di uscita. Luigi cerca di avvertire Rosa sui pericoli legati a Edoardo, ma lei respinge le sue preoccupazioni. Gli uomini di Wanda seguono Massimo e Consuelo: le conseguenze saranno atroci.

Nell'episodio "Ragione o sentimento", Massimo e Pietro trovano Consuelo in uno stato di shock, nuda e traumatizzata sul letto: con fatica lei rivela la terribile esperienza subita. La convinzione di Consuelo che i ragazzi dell'IPM siano coinvolti getta ombre di sospetto sull'intera comunità. Durante un momento di svago, Giulia si imbatte nella lettera di Gemma per Gianni, scatenando una reazione inaspettata da parte di una misteriosa ragazza, che difende Gianni con ferocia, portando Massimo a prendere provvedimenti disciplinari. La situazione si fa sempre più tesa quando Massimo inizia a sospettare il coinvolgimento di Wanda nell'aggressione a Consuelo. Attraverso dei flashback, emergono dettagli sconvolgenti sulla relazione tra Wanda e Carmine, risalenti alla tragica morte di Vincenzo. Carmine decide di abbandonare l'IPM insieme a Futura, inseriti in un programma di protezione testimoni. Tuttavia, il desiderio di garantire un futuro migliore a Rosa lo spinge a chiedere a Sofia di mandarla in una casa-famiglia. Ma la giovane, determinata a mantenere il controllo del clan dei Ricci, rifiuta categoricamente. Massimo, pentito per non essere riuscito a proteggere Consuelo, decide di tornare a vivere con lei e Pietro. Carmela e Edoardo elaborano un piano per ricostruire il clan dei Ricci.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 21 febbraio 2024)

La seconda puntata di “Mare fuori 4” va in onda mercoledì 21 febbraio 2024 su Rai 2, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono tutti già visibili sulla piattaforma RaiPlay, disponibili per la visione anche in live streaming.

