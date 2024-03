Mare fuori 4, stasera in tv la sesta puntata: le anticipazioni

Penultimo appuntamento con la quarta stagione di “Mare fuori”, la serie tv in onda oggi, mercoledì 20 marzo 2024, dalle 21.25, Rai 2, con gli episodi undici e dodici. Sono diversi i momenti emozionanti e i colpi di scena, preambolo per il gran finale della prossima settimana. Il regista di "Mare fuori 4" Ivan Silvestrini dirige, tra gli altri: Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Maria Esposito, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Clotilde Esposito, Artem, Domenico Cuomo, Clara Soccini.

Mare fuori 4, anticipazioni del 20 marzo 2024

"Tenere accesa la speranza" è il titolo del primo episodio della serata. Massimo, determinato a scoprire la verità sull'aggressione a Consuelo, costringe Mimmo a confessare sotto minaccia, portandolo sul tetto e rischiando di farlo precipitare. Alla fine, Mimmo rivela che tutto è stato orchestrato da Wanda, scatenando la furia di Massimo che si precipita da lei con l'intento di ucciderla; ma l'intervento di Carmine lo ferma, spiegandogli che l'omicidio non risolverebbe nulla. Carmine e Massimo si riappacificano, ma Carmine si rende conto di non potersi fidare di Wanda. Sofia annuncia a Rosa che il giudice ha autorizzato il matrimonio. La tensione tra Rosa e Luigi cresce quando lei decide di rinnegare il clan Ricci, mentre lui resta fedele al suo legame con il crimine. Alina cerca Demyan, mentre Kubra confessa a Silvia di non amare più Pino. Raffaele confessa a Luigi di aver ucciso Alfredo, spiegando che non è giusto che Silvia debba scontare una pena per un omicidio che non ha commesso. Luigi cerca di convincerlo a tacere per proteggerela ragazza, sperando che prima o poi emerga una prova della sua innocenza. Carmela affronta Teresa per la custodia di Edoardo, rinfacciandole il suo egoismo. Durante la discussione, Carmela spinge Teresa a terra, ma si pente quando scopre che è incinta. Enrico, padre di Edoardo, mette in chiaro con il figlio che simili incidenti non devono ripetersi. Carmela va a trovare Rosa all'IPM, dove quest'ultima decide di rivelarle la posizione dei soldi dei Ricci, sperando che possa avere una vita migliore. Massimo riesce a riconciliarsi con Consuelo e Pietro, mentre Wanda, rimasta sola dopo l'abbandono di Carmine, sembra tramare qualcosa di losco.

Il secondo episodio della serata è "Il regalo". Angelo, un giovane delinquente, si costituisce alla polizia confessando il suo coinvolgimento in un crimine, portando con sé una serie di conseguenze che coinvolgono l'IPM. Kubra, visibilmente felice per aver ottenuto il diploma, rivela a tutti che Beppe è suo padre, abbracciandolo davanti a tutti. Rosa, accompagnata da Sofia, torna a casa sua per recuperare alcuni effetti personali, i ricordi del suo passato turbolento affiorano in mente, rivelando i contrasti e le tensioni presenti della sua storia familiare. In un gesto significativo, la giovane decide di prendere l'abito da sposa che un tempo apparteneva a sua madre, intendendo indossarlo quando, un giorno, sposerà Carmine. Alina si trova sul tetto dell'IPM, sotto lo sguardo vigile di Nunzia, decide di evadere dal carcere gettandosi nel mare sottostante. Le attività quotidiane all'IPM continuano, con Tonino che annuncia la prossima fine del corso di pizzeria e l'imminente inizio di un nuovo corso di caffetteria, che porterà nuove opportunità di apprendimento e crescita per i detenuti. Dopo aver scoperto Demyan in uno zoo con la sua famiglia adottiva, Alina decide di non farsi vedere e tornare all'IPM con una nuova consapevolezza di sé e della sua situazione. Kubra comunica a Pino la fine della loro relazione, ma il ragazzo non riesce a comprendere e accettare. Massimo cerca di riallacciare i rapporti con Mimmo, convincendolo a testimoniare contro Wanda per farla condannare per i suoi crimini. Mentre Mimmo accetta, la polizia si prepara ad arrestare Wanda. Luigi e Raffaele, riflettendo sulle loro scelte e sulle conseguenze delle stesse, decidono di cercare i soldi nascosti dei Ricci, sperando di trovare una via d'uscita dai guai in cui si sono cacciati.

Dove vederlo in tv e in streaming (20 marzo 2024)

La sesta puntata di “Mare fuori 4” va in onda mercoledì 20 marzo 2024 su Rai 2, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono tutti già visibili sulla piattaforma RaiPlay, disponibili per la visione anche in live streaming.

