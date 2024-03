Mare fuori 4, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Si conclude oggi, mercoledì 27 marzo 2024, dalle 21.25, Rai 2, la quarta stagione di “Mare fuori”, la serie tv di culto che vede, nei due episodi di questa sera, nodi che vengono al pettine, colpi di scena, una buona dose di di forti emozioni. Il regista Ivan Silvestrini dirige, tra gli altri: Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Maria Esposito, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Clotilde Esposito, Artem, Domenico Cuomo, Clara Soccini.

Mare fuori 4, anticipazioni del 27 marzo 2024

Nell'episodio di "Mare Fuori" intitolato "Ogni inizio ha una fine", attraverso un video sul cellulare regalatole da Wanda, Rosa scopre che è stato Edoardo ad entrare e uscire dalla camera da letto di suo padre, Don Salvatore, la sera del suo omicidio. Questa prova inconfutabile indica che Edoardo è l'assassino di Don Salvatore, il che sconvolge profondamente Rosa. Pino si trova a combattere con il dolore della rottura con Kubra e Beppe lo incoraggia a comprendere che il suo dolore deriva dal suo buon cuore. Sofia, decisa a non fare rapporto su Beppe, fa in modo che Kubra venga temporaneamente trasferita all'IPM di Torino per darle il tempo di stabilire una relazione legale con suo padre. Maddalena consente a Diego di parlare con Kubra: lei confessa di non essere innamorata di lui e che il loro bacio è stato un errore. Lino cerca di aiutare Silvia a dimostrare la sua innocenza, ma il suo unico alibi è un ragazzo che dichiara di chiamarsi Gennaro, che Silvia ha incontrato la sera della morte di Alfredo. Massimo prende la decisione di dimettersi, ma Sofia respinge la sua richiesta. Mimmo viene arrestato durante un controllo stradale, poiché Wanda è stata denunciata per essere stata la mandante della violenza sessuale subita da Consuelo. Silvia si trova ad affrontare una situazione difficile quando incontra Angelo, l'uomo con cui ha avuto un rapporto sessuale e che dovrebbe essere il suo alibi, ma lui nega di conoscerla.

In "Per sempre", l'episodio che chiude la stagione, Mimmo si trova di fronte a una scelta impossibile quando riceve la visita della madre, la quale, disperata, lo supplica di ritirare la denuncia contro Wanda Di Salvo. Le minacce nei confronti dei suoi fratellini lo mettono di fronte a un dilemma morale. Diego festeggia con gioia il superamento dell'esame di terza media. Raffaele, tormentato dai rimorsi e dagli incubi legati alla morte di Alfredo, condivide con Luigi il dettaglio inquietante di quell'evento drammatico: il borsone vuoto trovato nell'auto dell'uomo. Questa rivelazione fa nascere in loro sospetti e congetture sulla destinazione dei soldi dei Ricci. Enrico progetta una giornata in barca con Teresa ed Edoardo, ma quest'ultimo persuade la ragazza a rimanere con lui a casa. Edoardo prende una decisione improvvisa e lascia una lettera d'addio a Teresa, decidendo di partire. Edoardo ha un incontro significativo con Carmela, cercando di riconquistarla e manipolandola con la promessa di condividere i soldi dei Ricci. Rosa indossa il suo abito da sposa, ma la sua mente è pervasa dai ricordi del padre e dal peso delle sue decisioni: la sua sceltà sarà sorprendente.

Dove vederlo in tv e in streaming (27 marzo 2024)

La settima e ultima puntata di “Mare fuori 4” va in onda mercoledì 27 marzo 2024 su Rai 2, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono tutti già visibili sulla piattaforma RaiPlay, disponibili per la visione anche in live streaming.

