Mare fuori 4, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Cosa succede nei due nuovi episodi di “Mare fuori”? In onda oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, dalle 21.25, Rai 2, le storie dei ragazzi dell'IPM continuano a regalare emozioni, tra amori, tragedie, vendette, nuovi e vecchi personaggi. Nel cast di attori, tra gli altri: Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Maria Esposito, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Clotilde Esposito, Artem, Domenico Cuomo, Clara Soccini.

Mare fuori 4, anticipazioni del 28 febbraio 2024

Il primo episodio della serata ha come titolo "Questioni di scelte". Carmine, incapace di tollerare la relazione tra Rosa e Luigi, esplode in un acceso scatto d'ira e aggredisce i fratelli Di Meo. Pino cerca di farlo ragionare e gli chiede se lei sia veramente la persona con cui vuole costruire un futuro. Wanda riceve la visita di Massimo in chiesa, il quale le assicura che tornerà da lei una volta che avrà trovato prove che la collegano agli uomini che hanno abusato di Consuelo. Pino riceve apprezzamento per la sua protesta e gli viene offerto un nuovo lavoro presso un prestigioso centro cinofilo. La madre di Luigi e Raffaele desidera trascorrere del tempo con i figli ma Sofia consente solo al secondo di vederla, poiché Luigi è coinvolto in un problema con il cellulare requisito da Massimo. Alfredo evade le domande di Edoardo riguardo al denaro dei Ricci, quindi Raffaele, desideroso di guadagnarsi il rispetto di Edoardo, cerca di estorcere la confessione ad Alfredo. Attraverso dei flashback, viene svelato il passato di quest'ultimo, che iniziò come un avvocato civilista e finì coinvolto nel giro di affari del suocero. Giulia, desiderosa di lavorare con Tony, viene respinta dall'etichetta che richiede un nuovo pezzo. Beppe convince Sofia a concedere alla cantante un permesso d'uscita per andare in studio di registrazione. In occasione del suo compleanno, Silvia ottiene un permesso speciale grazie ad Alfredo e viene portata in un ristorante, dove scopre una scomoda verità. Un litigio tra Raffaele e Alfredo genera una tragedia.

Il secondo episodio della serata è "Ragazzi fuori". Silvia trascorre la notte con un ragazzo di nome Gennaro, ma il giorno seguente torna all'IPM. Raffaele confessa a Edoardo di aver ucciso Alfredo, suscitando una violenta reazione da parte di quest'ultimo. Carmela desidera un altro figlio da Edoardo, ma lui sembra poco incline ad ampliare la famiglia. Silvia rischia di essere accusata dell'omicidio di Alfredo, poiché è stata vista minacciarlo poco prima della sua morte. Wanda si arrabbia con i suoi uomini per aver violentato Consuelo anziché spaventarla, e decide di punirli. Roberto informa Massimo della morte degli uomini, rendendo impossibile ora incriminare Wanda. Edoardo si mostra infastidito dalla vicinanza tra Rosa e Luigi e tenta di provocare quest'ultimo. Rosa prova a farlo ragionare. Carmine confida a Massimo la sua malinconia nel lasciare l'IPM e i suoi amici. Raffaele, pieno di rimorso per l'omicidio di Alfredo, viene confortato da Edoardo. Attraverso dei flashback, apprendiamo il passato di Giulia e i suoi traumi familiari. Teresa annuncia a Edoardo di essere incinta di lui e pone delle condizioni riguardo al futuro del bambino e della loro relazione. Gianni cerca di aiutare una ragazza misteriosa a suonare il pianoforte e viene coinvolto in un incendio doloso causato da Giulia.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 28 febbraio 2024)

La terza puntata di “Mare fuori 4” va in onda mercoledì 28 febbraio 2024 su Rai 2, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono tutti già visibili sulla piattaforma RaiPlay, disponibili per la visione anche in live streaming.

Stasera e domani in TV