Bleve, l'inaspettata frecciata di Margherita Buy a Paola Cortellesi

Un'altra puntata di Belve andrà in onda questa sera, 23 aprile, su Rai2 e, merito anche delle ospiti, sarà uno show con tanto di fuochi d'artificio. Antonella Clerici si toglierà finalmente due sassolini dalla scarpa che si porta dietro da anni (uno legato a Sanremo e uno a Barbara D'Urso) e poi ecco che Margherita Buy, sempre molto pacata e timida, lancerà una vera e propria frecciata alla collega Paola Cortellesi.

Buy è l'attrice italiana più premiata del cinema italiano e vuole continuare ad esserlo. Per questo quando Fagnani le chiede un commento sulle 19 candidature ai David di Donatello di Paola Cortellesi, con il suo C'è ancora domani, precisa che "non gliel’hanno ancora dato!". Buy però ci tiene anche a sottolineare un aspetto non secondario: "Sta’ buona, non è che li danno tutti a lei, come attrice, sono per il film… Non facciamo confusione!". Una precisazione che certamente non passerà inosservata e che va a ribadire un concetto che all'intervistata sta molto a cuore: anche se il film vincesse tutti e 19 i premi, Cortellesi non riuscirebbe a strapparle il primato di attrice più premiata.

La carriera di Margherita Buy

Nata a Roma il 15 gennaio 1962, Margherita Buy nella sua lunga carriera ha orgogliosamente collezionato sette David di Donatello, otto Nastri d'argento e cinque Globi d'oro. Buy è una delle attrici italiane più apprezzate anche perché ha recitato in tv, al cinema e a teatro. Per un caso della vita durante gli anni del liceo entrò in contatto con Andrea Camilleri, che era docente all'Accademia nazionale d'arte drammatica, in quanto la moglie le dava ripetizioni di latino. Dopo la maturità scientifica decise così di provare a entrare all'Accademia per cercare di diventare attrice, ma non fu presa. L'anno successivo si iscrisse a una scuola privata per riprovare il test d'ingresso e al secondo tentativo fu presa.

Il debutto al cinema risale al 1986 con il film "La seconda notte", nel 1990 seguiranno poi "Sfinge" e "La Stazione". La notorietà arriverà nel 1992 con il film "Maledetto il giorno che t'ho incontrato", ma al successo nazionale la porterà il film "Le fate ignoranti" di Ferzan Özpetek nel 2001. Negli ultimi anni è poi iniziato un sodalizio con Nanni Moretti recitando in "Il Caimano", in "Habemus Papam" e interpretandone un alter ego in "Mia madre". Presto la vedremo in "Io e lei" di Maria Sole Tognazzi, con la quale aveva già lavorato in "Viaggio sola" vincendo un altro dei suoi sette David.