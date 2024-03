"Margherita delle stelle", il film stasera in tv: trama, storia vera, cast

Va in onda in prima tv oggi, 5 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1, il film "Margherita delle stelle". Un ritratto intimo della grande astrofisica Margherita Hack, diretto da Giulio Base e interpretato da Cristiana Capotondi nel ruolo della protagonista. Il lungometraggio si concentra in particolar modo sulla sua giovinezza: il rapporto con i suoi genitori, quello con l'amato Aldo, la lotta per l'emancipazione della donna.

Trama Margherita delle stelle: la vera storia di Margherita Hack

Margherita Hack nasce a Firenze, figlia di Roberto, teosofo moderno e comprensivo, e Maria Luisa, pittrice e miniaturista alla Galleria degli Uffizi. Margherita cresce con valori moderni e una forte connessione con i genitori. Durante la sua infanzia, incontra Aldo, un bambino vivace e simpatico, ma successivamente lo vede affrontare una malattia che lo cambia profondamente. Durante gli anni del liceo, la giovane Margherita si trova ad affrontare le sfide dell'essere diversa dagli altri, essendo vegetariana, sportiva e assertiva. Combatte anche per la giustizia, opponendosi all'ingiustizia che porta una sua professoressa, ebrea, a togliersi la vita. All'università, ritrova Aldo e i due si sposano in un matrimonio felice e anticonvenzionale. La carriera di Margherita Hack, sebbene segnata da alti e bassi, culmina in successi internazionali come astrofisica. Deve, comunque, affrontare il maschilismo e le sfide nell'ambiente accademico, soprattutto all'osservatorio di Merate. Nel 1964 diventa la prima donna a dirigere l'osservatorio di Trieste, dove dedica il resto della sua vita alla formazione degli studenti e alla divulgazione scientifica.

Il film offre un ritratto intimo di Margherita Hack (Firenze, 12 giugno 1922 – Trieste, 29 giugno 2013), celebre astrofisica, focalizzandosi sugli anni meno conosciuti della sua vita, dall'infanzia all'adolescenza. Basato liberamente sul libro "Nove vite come i gatti" di Margherita Hack e Federico Taddia, narra di come la Hack sia stata influenzata dai genitori anticonformisti, che l'hanno educata alla libertà di scelta, incoraggiandola a sfidare le convenzioni sociali, in particolare quelle del regime fascista. Il film esplora la sua personalità ribelle e autentica, evidenziando la sua determinazione nel costruirsi una vita conforme ai suoi valori, inclusa una relazione matrimoniale non convenzionale. Un grande omaggio a Margherita Hack, innanzitutto, ma anche una storia di emancipazione femminile, di chi ha saputo non piegarsi alle convenzioni sociali.

Cast e personaggi

Tratto liberamente dal libro "Nove vite come i gatti" di Margherita Hack e Federico Taddia, "Margherita delle stelle" è un film tv prodotto da Rai Fiction - Minerva Pictures. Il film è sceneggiato da Monica Zapelli ed è diretto da Giulio Base. Il cast si compone così (attore e rispettivo ruolo):

Cristiana Capotondi (Margherita Hack)

Cesare Bocci (Roberto Hack)

Sandra Ceccarelli (Maria Luisa Poggesi)

Flavio Parenti (Aldo De Rosa)

Giulia Battistini (Betty)

Caterina Rossi (Rachele)

Francesca Orsini (Irma)

Mario Grossi (Giorgio Abetti)

Nicola Stravalaci (Manlio Basso)

Lorenzo Balducci (Mario Girolamo Fracastoro)

Alessio Di Clemente (Danilo Innocenti)

Sveva Zalli (Margherita da bambina)

Dove vedere "Margherita delle stelle" in tv e in streaming

Il film per la televisione "Margherita delle stelle" va in onda martedì 5 marzo 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1; ed è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

Stasera e domani in TV