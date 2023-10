Maria Corleone, questa sera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Grande finale per "Maria Corleone", tra le prime novità stagionali della stagione 2023-2024 di casa Mediaset. In onda oggi, 4 ottobre, dalle 21.30 su Canale 5, l'ultimo appuntamento con la fiction obbliga al dialogo Maria e Luca, ormai ai ferri corti: i due ricevono una incredibile notizia, che necessita dell'unione delle loro forze.

Maria Corleone: le anticipazioni del 4 ottobre

Dopo le morti della madre Rosa e dell'amico di vecchia data Rocco, la protagonista della fiction, Maria Corleone, deve fronteggiare altre tensioni, in una vicenda che rende indistinguibile il pubblico e il privato. Basti pensare alle vite di Maria e di Luca: da coppia solida e in procinto di giurarsi eterno amore, i due sono diventati nemici. La donna ha deciso di difendere l'onore della sua famiglia, entrando nelle attività criminali dei Corleone, il secondo, da uomo di legge, agisce in nome di lealtà e giustizia. Ma uno sconvolgente imprevisto obbliga i due a unire le forze per una comune causa.

Nell'ultima puntata della prima stagione, in onda oggi 4 ottobre, la sete di vendetta di Maria guarda dritta negli occhi del clan rivale dei calabresi, responsabile della morte dei suoi cari; il pubblico ministero Luca, compagno di lungo corso di Maria, ha intenzione di catturare Don Luciano Corleone, obbligandolo alla latitanza. Ma Luca, ormai, sembra non guardare più con nostalgia all'amore provato per Maria ed è in procinto di arrestarla.

Proprio quando la rottura tra i due sta per diventare totale, Maria e Luca scoprono che il loro figlio, creduto morto, è in realtà ancora vivo e tenuto in ostaggio dal clan dei calabresi, come ritorsione contro Lady Corleone. Una notizia incredibile che li obbliga a ragionare con calma e sangue freddo.

L'obiettivo di Maria e Luca è quello di salvare il piccolo. In cambio di un aiuto a dir poco importante, Maria fa una promessa a Luca, che potrebbe al contempo salvare il bambino e salvare la loro crisi famigliare. La protagonista si troverà dunque a fare i conti con delle scelte complicate: riuscirà ad uscire dalle attività criminali della famiglia Corleone oppure è ormai troppo tardi?

"Maria Corleone" è una serie creata da Pietro Valsecchi, diretta da Mauro Mancini. Nel cast della serie troviamo (attori e rispettivi ruoli): Rosa Diletta Rossi (Maria Corleone), Fortunato Cerlino (Luciano Corleone), Alessandro Fella (Luca Spada), Christian Burruano (Tony Zerilli), Alessandro Mario (Massimo), Emmanuele Aita (Antonio) e Tosca D'Aquino (Santa Nisticò).

Dove vedere Maria Corleone in tv e in streaming

La quarta e ultima puntata di "Maria Corleone" va in onda oggi, mercoledì 4 ottobre 2023, dalle 21.30 su Canale 5. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.