Maria Corleone, questa sera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Dopo il debutto della scorsa settimana, va in onda su Canale 5 oggi, 20 settembre 2023, dalle 21.30, il secondo appuntamento con "Maria Corleone", tra le prime novità stagionali di casa Mediaset. La giovane protagonista si reca a New York per portare avanti gli affari illeciti familiari. Ma deve contemporaneamente trovare risposte sul futuro della sua relazione con Luca.

Maria Corleone: le anticipazioni del 20 settembre

Nel corso della prima puntata abbiamo fatto la conoscenza della protagonista, Maria Corleone, una stilista palermitana che vive a Milano con il suo compagno Luca, un giovane procuratore. In occasione dell'anniversario di matrimonio dei suoi genitori, un attentato di natura mafiosa provoca la morte di suo fratello, che decide di abbandonare la sua vita precedente e vendicarsi in nome della famiglia Corleone.

Nella seconda puntata vediamo Maria in procinto di sbarcare in America: la sua volontà è quella di dare vita a un nuovo business e allargare gli affari illeciti della sua famiglia. Oltre ai naturali inconvenienti, propri di una persona che conosce ancora poco determinati ambienti, ci sono da fare i conti con le altrui diffidenze, dovute al suo essere donna. La Corleone, però, mette in campo tutte le sue conoscenze manageriali - acquisite nel campo della moda - e riesce ad accaparrarsi la fiducia dei partner newyorkesi.



Su altri fronti, Maria non può scordare Luca, il compagno con il quale stava progettando il suo futuro. Come procuratore, l'uomo è sconcertato dalla strada che sta intraprendendo la sua compagna, ma non ha intenzione di demordere e crede che sia possibile ricondurla sulla giusta strada. Maria nutre ancora dei sentimenti nei confronti di Luca, ma si sente già lanciata verso una carriera criminale e poco lecita. La relazione tra i due mostra crepe difficili da sanare.

Nel cast della serie troviamo, tra gli altri, Rosa Diletta Rossi (Maria Corleone), Fortunato Cerlino (Luciano Corleone), Alessandro Fella (Luca Spada), Christian Burruano (Tony Zerilli), Alessandro Mario (Massimo), Emmanuele Aita (Antonio) e Tosca D'Aquino (Santa Nisticò).

Dove vedere Maria Corleone in tv e in streaming

La seconda puntata di "Maria Corleone" va in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 20 settembre 2023, dalle 21.30. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.