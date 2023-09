Maria Corleone, questa sera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Canale 5 trasmette oggi, 27 settembre 2023, dalle 21.30, la terza puntata di "Maria Corleone", nuova serie Mediaset che vede questa sera alcune importante svolte: la protagonista fa ritorno a Milano, dove vorrebbe coniugare il suo lavoro nel campo della moda alle attività criminali. La morte di una persona a lei cara segnerà le sue prossime mosse.

Maria Corleone: le anticipazioni del 27 settembre

Nella terza puntata di "Maria Corleone" la protagonista fa il suo ritorno a Milano. La donna ha infatti intenzione di continuare a perseguire la sua carriera nel mondo della moda, spingendosi oltre e creando un marchio tutto suo. Ma siamo di fronte a una Maria molto cambiata rispetto a quella che si era allontanata dalla città lombarda: la donna, infatti, non ha intenzione di rinunciare alla scalata criminale. Luca Spada continua a indagare su di lei. I sentimenti dell'uomo nei confronti di Maria non possono dirsi spenti, ma il loro rapporto è radicalmente cambiato: non molto tempo prima, come coppia, avevano pianificato di costruire una famiglia insieme; adesso Luca è mosso da una rabbia che sfocia in odio.

Con il trascorrere del tempo Maria Corleone diventa sempre più influente negli ambienti mafiosi, attirando di conseguenza ostilità da parte dei clan rivali. In particolare, una famiglia calabrese, infastidita dalla sua ascesa, fa di tutto per fermarla. Le conseguenze si rivelano tragiche: una persona molto vicina a Maria, infatti, viene uccisa. Le anticipazioni finiscono qui: non conosciamo il nome della persona uccisa, ma di sicuro l'evento condizionerà in modo inevitabile lo stato d'animo e le future azioni della protagonista.

"Maria Corleone" è una serie creata da Pietro Valsecchi, diretta da Mauro Mancini. Nel cast della serie troviamo (attori e rispettivi ruoli): Rosa Diletta Rossi (Maria Corleone), Fortunato Cerlino (Luciano Corleone), Alessandro Fella (Luca Spada), Christian Burruano (Tony Zerilli), Alessandro Mario (Massimo), Emmanuele Aita (Antonio) e Tosca D'Aquino (Santa Nisticò).

Dove vedere Maria Corleone in tv e in streaming

La terza puntata di "Maria Corleone" va in onda oggi, mercoledì 27 settembre 2023, dalle 21.30 su Canale 5. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live che on demand.