Maria Corleone: trama, cast, quante puntate sono

Al via oggi, 13 settembre 2023, la nuova serie di Canale 5, in tre puntate, "Maria Corleone". La vicenda segue una giovane donna, Maria Corleone, stilista di successo a Milano e futura moglie di un procuratore. Tornata in Sicilia la sua vita è sconvolta da un attentato ai danni del padre, che costa la vita al suo fratello gemello. La vita di Maria sarà segnata per sempre.

Maria Corleone: la trama

Maria Corleone è una stilista palermitana che vive a Milano con il suo compagno Luca, un giovane procuratore. Durante il ritorno a Palermo per l’anniversario di matrimonio dei suoi genitori, Maria è colpita da un drammatico evento: in seguito ad un attentato al padre, Don Luciano Corleone, un potente imprenditore sospettato di essere legato alla mafia, il fratello gemello di Maria viene ucciso. Questo evento la spinge a prendere una decisione drastica: abbandonare la sua vita precedente per seguire la strada della vendetta. La miniserie mette al centro del racconto una complessa domanda: fino a che punto può spingersi una donna divisa tra il richiamo della famiglia di origine e quella che si sta costruendo? Per vendicare la morte del fratello la giovane donna si fa strada in un mondo criminale tutto al maschile.

La saga famigliare dei Corleone si svolge tra Palermo, Milano e New York. Quello di Maria Corleone è un personaggio di fantasia, ed è ispirato a quello di Mary Corleone, interpretato da Sofia Coppola nel film ‘Il Padrino Parte III’ di Francis Ford Coppola. Inizialmente la serie avrebbe dovuto chiamarsi "Lady Corleone", ma l'intervento di Nicolò Nicolosi, sindaco dell’omonima cittadina, che da anni si batte in lotte contro i sistemi mafiosi, ha cambiato i piani della produzione, che ha optato per ribattezzare la fiction con il nome e cognome della protagonista.

Quando va in onda Maria Corleone:

Prima puntata - in onda mercoledì 13 settembre dalle 21.30

Seconda puntata – in onda mercoledì 20 settembre dalle 21.30

Terza puntata - in onda mercoledì 27 settembre dalle 21.30

Quarta puntata - in onda mercoledì 4 ottobre dalle 21.30

Il cast

Rosa Diletta Rossi (Maria Corleone)

Fortunato Cerlino (Luciano Corleone)

Alessandro Fella (Luca Spada)

Christian Burruano (Tony Zerilli)

Alessandro Mario (Massimo)

Emmanuele Aita (Antonio)

Tosca D'Aquino (Santa Nisticò)

Federica De Cola (Sandra Corleone)

Aglaia Mora (Rosa Corleone)

Vittorio Magazzù (Stefano Corleone)

Vladimir Randazzo (Giovanni Corleone)

Gaia Messenklinger (Gloria Chiosi)

Giuseppe Tantillo (Rocco Barresi)

Bruno Torrisi (Corrado Salemi)

Valeria Zazzaretta (Monica Poggi)

Alan Cappelli Goetz (Marcello)

Dove vedere Maria Corleone in tv e in streaming

"Maria Corleone" va in onda in prima tv assoluta su Canale 5, a partire da mercoledì 13 settembre 2023, dalle 21.30. Gli episodi della serie saranno poi disponibili anche in streaming, live e on demand sul portale Mediaset Infinity.