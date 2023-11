Maria De Filippi telefona a Malgioglio durante Tale e Quale, che sorpresa per Carlo Conti

Carlo Conti ha schierato i migliori concorrenti di questa e della scorsa edizione di Tale e Quale Show per la finalissima del torneo, ma anche degli assi a sorpresa come Maria De Filippi. Nonostante sia la regina della concorrente Canale 5 la conduttrice più amata del piccolo schermo ha deciso di partecipare anche lei alla festa per il varietà musicale più amato di Rai 1.

Maria De Filippi telefona a Cristiano Malgioglio, Carlo Conti quasi non ci crede

Cristiano Malgioglio dopo la splendida esibizione di Antonino prende in mano il telefono e risponde ad una telefonata ricevuta in diretta. Improvvisamente chiama Carlo Conti e gli dice che Maria vuole parlare con lui. Il conduttore toscano capisce che si tratta di uno scherzo e prende in mano il telefono dicendo che sono stati bravi con l’imitazione, ma poi comprende che è l’unica e originale: “Chiedigli a Cristiano e Antonella che ieri sera eravamo a cena insieme" e quando loro confermano cambia atteggiamento sorridendo con la conduttrice che spiega "Carlo vi guardo tutti i venerdì, siete bravi”, le parole dell’amica con cui è legato da un rapporto speciale. Un momento divertente quello regalato da Malgioglio al pubblico di Rai 1, visto che è stato anche uno dei giurati di Amici e quindi può essere considerato un volto bipartisan.

Carlo Conti e Maria De Filippi, quel legame speciale che la portò a Sanremo

Carlo Conti e Maria De Filippi non hanno mai nascosto di avere un rapporto speciale, con entrambi che hanno evitato quando possibile di scontrarsi nella serata del venerdì per la guerra degli ascolti. Fu proprio il toscano a volere fortemente la conduttrice al suo fianco sul palco dell’Ariston per Sanremo 2017. Fu un’edizione da record assoluto superata solo da quelle recenti di Amadeus, ma anche un passaggio epocale perché il volto principe dell’azienda rivale veniva prestato da Mediaset alla Rai annullando anche tutta la controprogrammazione. Un’amicizia suggellata ancora una volta dalla divertente telefonata di questa sera.