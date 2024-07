Si terranno a Roma martedì 2 giugno i funerali di Maria Rosaria Omaggio, nella parrocchia San Giuseppe al Trionfale. L'annuncio è arrivato qualche ora dopo la notizia della scomparsa dell'attrice 67enne, avvenuta il 1° luglio dopo una lunga malattia. Omaggio era originaria di Napoli, ma risiedeva a Roma da anni. Decine i film che ha interpretato nella sua carriera, altrettanti gli spettacoli teatrali e le serie tv. Ha inoltre scritto libri, diretto spettacoli di prosa e opere liriche.

"Era una persona che avrebbe meritato molto di più nel panorama culturale italiano, una fuoriclasse" ha detto di lei l'amica di una vita, Francesca Barbi Marinetti, curatrice d'arte e organizzatrice di eventi culturali.

La vita privata di Maria Rosaria Omaggio

Maria Rosaria Omaggio ha avuto quattro compagni nel corso della sua vita, ma solo uno è diventato suo marito. "Ho sposato solo il primo, Salvatore Vanacore, impresario dello spettacolo conosciuto a Canzonissima. Siamo rimasti insieme per 14 anni. Le altre sono state convivenze", aveva ricordato l'attrice pur ammettendo di non avere memoria della durata di ogni rapporto. "Dai 4 ai 7 anni, credo. Sono per la qualità, non per la quantità (...) Ciò che loro sono stati continuano a essere. Ora vivo sola. Da quando, non lo so". Quanto ai motivi che avevano determinato la fine di quelle relazioni Omaggio aveva riferito della sua indipendenza che contrastava con le volontà dei suoi partner: "A un uomo piace molto che la sua donna sia dipendente. Io non lo ero", disse. Se li avrebbe perdonati per qualche scappatella? "Sì, pur sapendo che la cosa non sarebbe stata reciproca".