Maria Rosaria Omaggio, parla un'amica: "Avrebbe meritato molto di più, era una fuoriclasse"

Sono in tanti a ricordare sui social Maria Rosaria Omaggio in queste ore. La notizia della scomparsa dell'attrice 67enne, avvenuta questa mattina a Roma, ha lasciato una profonda amarezza in quanti conservano i ricordi intensi delle sue interpretazioni, ma anche, soprattutto, in coloro che l'attrice e scrittrice l'hanno conosciuta personalmente. Tra loro Francesca Barbi Marinetti, curatrice d'arte e organizzatrice di eventi culturali, che ha ricordato l'amica in un'intervista ad Adnkronos. "Mancherà a moltissimi amici, era una persona che riusciva a tenerti dentro il cuore. Era molto generosa, appassionata, ironica. Era bellissimo andare con lei al teatro o al cinema perché aveva una conoscenza e una capacità critica sottile e sorprendente", ha raccontato Barbi Marinetti: "Era una persona che avrebbe meritato molto di più nel panorama culturale italiano. Era una fuoriclasse". E prosegue: "Mi auguro che la si ricordi non solo per le sue straordinarie interpretazioni, come quella di Oriana Fallaci, ma anche per la sua capacità di mettere insieme le persone e promuovere situazioni culturali raffinate".

La curatrice d'arte ha conosciuto Omaggio per motivi di lavoro: "Tutto cominciò quando era ancora in vita mia madre, Luce Marinetti, con la quale Maria Rosaria aveva preso contatti. Poi ci siamo viste e frequentate per un po' di anni. Quando si è avvicinata la fine di mia madre è nata un'amicizia molto importante. Tra noi c'era livelli di affinità profonda". Dell'attrice si ricorda anche la grande capacità di coltivare amicizie straordinarie molto diverse l'una dall'altra dedicandosi alle persone che le erano care. I momenti più importanti con Maria Rosaria sono quelli personali. Era anche una studiosa", spiega ancora Marinetti aggiungendo che in questi ultimi mesi Omaggio era impegnata nella stesura "di un libro sull'antica Roma molto interessante e bello, mi dispiace che non sia riuscita a finirlo. Era una persona dalle mille sfaccettature".

🔴 Ultim'ora: morta l'attrice #MariaRosariaOmaggio



Una carriera di successi tra cinema e teatro#MorningNews pic.twitter.com/GZOXvvvyfm — Morning News (@MorningNewsTv) July 1, 2024

💔🌹

Maria Rosaria Omaggio

Morta oggi. Attrice e scrittrice

Donna meravigliosa 🙏#MariaRosariaOmaggio pic.twitter.com/XYXKyHlQAA — mina tafuni❤️ 💫🎈🇮🇹🦋 (@TafuniMina) July 1, 2024

Ho appena letto con immenso dispiacere che è volata in cielo #MariaRosariaOmaggio che era anche nel cast con Te @carmelitadurso di Donne di Mafia

Mi dispiace immensamente🙏

Io amo ricordarle così e con il tuo dire che :"Gli artisti non muoiono mai,perché restano nel❤️per sempre!" pic.twitter.com/ZE1CFpp2oy — @ITERESI (@ITERESI1) July 1, 2024

