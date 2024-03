Maria Teresa Reale a The Voice Senior dopo la vittoria nel 2023, Clementino esulta: "La prima donna a vincere il programma"

Al via una nuova puntata di The Voice Senior, in onda su Rai1, con la conduzione di Antonella Clerici, pronta a lasciare spazio ai coach Gigi D’Alessio, Clementino, Arisa e Loredana Bertè. A colpire questa sera, venerdì 15 marzo, è il ritorno sul palco Maria Teresa Reale, vincitrice della scorsa edizione del programma, la quale accompagna una sua allieva di canto Maria Gabriella Zappacosta. Scopriamo un po' la storia della candidata, scelta solo da Arisa, e la reazione di Clementino nel vedere la sua ex compagna di avventura nello show: lei infatti faceva parte della squadra del rapper nel 2023.

La storia di Maria Gabriella Zappacosta

La candidata, 65 anni, racconta di essere un'insegnante di lingua inglese e musica e di lavorare con i bambini della scuola primaria. Ma la sua vita non è fatta solo di gioie: un anno e mezzo fa perde la mamma: "È stato un dolore talmente forte che ho smesso di cantare. Poi, come nelle fiabe, è arrivato qualcuno che mi ha fatto capire che non dovevo abbandonare la musica: Maria Teresa Reale, la vincitrice della scorsa edizione di The Voice Senior". Quest'ultima l’ha aiutata, trasmettendole la forza e l’entusiasmo necessarie e facendole da vocal coach, a ritrovare la sua strada.

Sul palco di The Voice Senior Maria Gabriella Zappacosta si esibisce sulle note del celebre brano di Michael Jackson, I Just Can’t Stop Loving You. A giocarle un brutto scherzo è l'emozione: le imperfezioni si sentono e solo Arisa decide di schiacciare il pulsante e darle una possibilità. "C’è stata una grande emozione ma la tua voce in alcuni punti ha una timbrica molto ovattata, molto accogliente. Al di là delle piccole imprecisioni, c’è anche l’anima e a me è arrivata", dichiara la coach. La candidata apprezza il commento e la ringrazia per averle dato fiducia: "Io sono felice che ti sia girata, perché amo la tua di anima. Mi arriva molto".

L'ingresso di Maria Teresa Reale

Dopo l'esibizione della concorrente, arriva sul palco di The Voice Senior anche Maria Teresa Reale, la vincitrice - con il team Clementino - dell'edizione del 2023, che ha appena pubblicato il suo primo disco dal titolo Madre. “Che bella sorpresa mi avete fatto”, esclama il rapper correndo dalla donna per salutarla e abbracciarla. Quando la Reale si allontana insieme alla sua allieva, Clementino aggiunge con entusiasmo: "Sono contentissimo di averla vista, è stata la prima donna a vincere The Voice Senior".