Incidente per Maria Teresa Ruta, salta la prossima puntata di Tale e Quale: al suo posto arriva la figlia

Stopo forzato per Maria Teresa Ruta nel percorso televisivo di Tale e Quale Show. Secondo quanto riporta Tv Blog, la conduttrice impegnata nella gara del programma di Carlo Conti si è infortunata durante la preparazione della prossima esibizione di venerdì sera di Rai1, subendo la frattura di una costola. Impossibile per lei, dunque, partecipare alla puntata dove avrebbe dovuto imitare Elettra Lamborghini. Ma chi prenderà il suo posto? Stando alle indiscrezioni non ancora ufficializzate dal programma, nella puntata di venerdì di Tale e Quale Show al posto di Maria Teresa Ruta arriverà la figlia Guenda Goria che aveva già provato a partecipare al programma in passato. Chissà se questa performance non le valga come anticipo di accesso alla prossima edizione...

Le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show

Di seguito le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show: Jo Squillo dovrà imitare Annie Lenox. Ginevra Lamborghini vestirà i panni di Elodie. Alex Belli sarà Mr. Rain, mentre Pamela Prati imiterà Renato Zero. Scialpi rifarà Nick dei Cugini di campagna, mentre l’ineluttabile coppia Paolantoni-Cirilli (insieme a Pino Insegno) vestirà i panni dei Village people. Ancora Jasmine Rotolo sarà Rihanna, mentre Luca Gaudiano imiterà Hozier. Lorenzo Licitra sarà Alex Baroni e Ilaria Mongiovì dovrà imitare Shakira. Infine, Guenda Goria imiterà Elettra Lamborghini al posto della madre Maria Teresa Ruta.