Marilyn ha gli occhi neri, il film con Stefano Accorsi e Miriam Leone stasera in tv: trama e cast

Rai 1 trasmette oggi, 1° novembre 2023, a partire dalle 21.25, il film “Marilyn ha gli occhi neri". Diretto da Simone Godano e interpretato da un cast capeggiato dall'affiatata coppia formata da Stefano Accorsi e Miriam Leone, il lungometraggio vuole insegnare a guardare oltre le apparenze e tratta il tema della salute mentale in chiave leggera e un po' romantica.

Marilyn ha gli occhi neri: trama e cast del film

Diego è un cuoco che ha da poco perso il suo lavoro, a causa della sua ennesima crisi di nervi. Un giorno lascia momentaneamente la casa dove vive con suo padre e si aggrega ad un centro di riabilitazione, diretto dallo psichiatra Paris. Qui incontra una certa Clara Pagani, una giovane donna, bugiarda patentata, che millanta una sfavillante carriera da attrice. Paris decide di affidare ai due uno specifico compito: cucinare per gli anziani del quartiere in un laboratorio gestito da altri pazienti mentalmente instabili. Quando Clara comincia a postare sui social recensioni fasulle di un nuovo ristorante, il Monroe, mette al corrente Diego di questa iniziativa. L'uomo ne approfitta e decide di trasformare il centro nel ristorante nel "Monroe", anche con l'intenzione di ricongiungersi con la figlia Bianca, data in affido all' ex moglie. Incredibilmente, il ristorante attira una quantità eccezionale di clienti, ma le bugie durano poco e un controllo della polizia frena l'entusiasmo. Riusciranno i due protagonisti ad uscire indenni da tutti questi guai? Nel frattempo tra i due nasce qualcosa che potrebbe essere più di un'amicizia.

“Marilyn ha gli occhi neri" è un film italiano uscito nelle sale il 14 ottobre 2021. Scritto da Giulia Steigerwalt, è diretto da Simone Godano, al suo terzo lungometraggio dopo "Moglie e marito" e "Croce e delizia". Il film affida molto del suo potenziale alla coppia di protagonisti e adopera una chiave leggera per trattare argomenti seri e delicati. Il messaggio è quello di guardare l'essere umano oltre le apparenze e i giudizi avventati. Il titolo del film si riferisce ad una Marilyn Monroe che avrebbe, in realtà, nascosto per tutta la vita i suoi occhi neri, utilizzando lenti a contatto azzurre. Una curiosità: la canzone dei titoli di coda è "Nei tuoi occhi", cantata da Francescs Michielin.

Il cast di "Marilyn ha gli occhi neri" è così composto:

Stefano Accorsi (Diego)

Miriam Leone (Clara Pagani)

Thomas Trabacchi (Paris)

Mariano Pirrello (Sosia)

Orietta Notari (Susanna)

Marco Messeri (Aldo)

Andrea Di Casa (Chip)

Ariella Reggio (Adelaide)

Valentina Oteri (Gina)

Dove vedere “Marilyn ha gli occhi neri” in tv e in streaming

Il film “Marilyn ha gli occhi neri" va in onda su oggi, mercoledì 1° novembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1; ed è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV