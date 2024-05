Cruciani stronca Marina La Rosa, lei replica: "Se sei donna, sei banale a priori. Che tristezza"

"Vannacci dice cose molto gravi e secondo me non andava candidato anzi andrebbe fermato": così Marina La Rosa ha parlato del generale candidato con la Lega alle Europee durante l'ultima puntata di È sempre Cartabianca dove si sono affrontati diversi temi tra politica e attualità. Alcune delle opinioni espresse dalla ex concorrente del Grande Fratello, in particolare quelle riferite a Vannacci - "Stiamo dando corda a uno che dice delle cose assurde", ha affermato - sono finite nel mirino di Giuseppe Cruciani che nel suo programma radiofonico La Zanzara le ha riportate in modo molto pungente suscitando la reazione infastidita della diretta interessata.

"La signora La Rosa, la mitologica La Rosa, ospite della signora Berlinguer, ha detto 'Nel 1932 il partito nazista divenne il primo partito'. E allora? Che caz*o vuol dire? Con tutto il rispetto, ognuno può dire qualsiasi cosa, ma non scomodiamo il partito nazista... Ma cosa c'entra il partito nazista? (...) La mostrificazione che avete fatto di Vannacci porta a questa roba qui", ha affermato Cruciani a cui la stessa La Rosa si è rivolta con un post Instgaram per esprimere tutta la sua amarezza per quanto ascoltato.

"Giuseppe ironizza prendendomi in giro su quanto detto l'altra sera a Cartabianca: Vannacci è un uomo pericoloso. L'ho detto e lo ripeto. Tuttavia con le sue risate forzate lui e il collega fanno questo teatrino su di me "te la ricordi La Rosa.. chi, Anna? No quella del grande fratello" e risate demenziali varie con l’intento di sminuire la sottoscritta e le mie opinioni", ha scritto La Rosa a corredo dell'audio in questione: "Strano Giuseppe, quanto ti interessano invece le mie opinioni quando in radio si deve parlare di sesso o delle tue parafilie? Eppure ti credevo un uomo intelligente. Vannacci come persona non è nessuno, il pericolo non sta nel contenitore infatti ma nel contenuto, le sue idee. Dire che i gay non sono normali, che ci sia differenza tra i bianchi e i neri e ancora parlare di classi separate rispetto ai disabili sono tutte frasi agghiaccianti che ricordano tanto altri periodi storici".

E ancora: "Di Vannacci mi importa poco, rappresenta però una fetta neanche tanto piccola di questo paese che gli dà credito, è questo il vero pericolo. E non sono l'unica evidentemente a pensarlo perché se ne parlava anche ieri sera a Diritto e Rovescio, trasmissione peraltro in cui il suddetto era ospite", ha proseguito: "Il padrone di casa ha detto 'qualcuno l’ha definito pericoloso', quel qualcuno ero io caro Del Debbio e non sarà di certo la mia partecipazione a un reality o il fatto che io non sia una politica o una giornalista a non farmi esprimere le mie idee". Infine: "Potete anche prendermi in giro, potete non dire il mio nome chiamandomi solo ‘qualcuno’ o ‘signorina’ sempre per sminuire ma fortunatamente il valore che io ho di me stessa prescinde dalle vostre opinioni", ha concluso la ex gieffina: "Ma che tristezza, che miseria intellettuale, non se ne può più di questo neomaschilismo che avanza dove, se sei donna, sei banale a priori".