Mariotto contro la ex concorrente di Miss Italia: "Solo falsità, sta cercando di farsi pubblicità"

Parole chiare e nette quelle rilasciate da Guillermo Mariotto a proposito delle dichiarazioni dell'ex modella 34enne Ilaria Capponi che ha partecipato a Italia- Sì!, il talk condotto su Rai1 da Marco Liorni dove l'infelice battuta di Platinette ha sollevato un polverone a cui lo stesso opinionista ha cercato di rimediare con le scuse. "Non ho certo applaudito quando ho ascoltato il fuori onda di Platinette. Ma da parte di Ilaria Capponi, solo menzogne e falsità. Sta cercando di farsi pubblicità a tutti i costi. Ed è palese perché ha una agenzia di comunicazione. Io comunque non presto il fianco a nessuna imboscata" ha affermato lo stilista e giudice di Ballando con le stelle ad Adnkronos.

Mariotto era in giuria quando Ilaria Capponi si era presentata a Miss Italia. Secondo la modella, allora Guillermo Mariotto l'apostrofò come "troppo grassa". Lui però ha negato: "Facevo parte della giuria tecnica. E ho mandato a casa altre ragazze e non lei. Ancora una bugia". E ha negato ancora qualsiasi tentativo di body shaming: "Sono sempre stato uno stilista inclusivo. Ho portato in passerella le donne curvy e 'over', la disabilità, le mannequin di colore, quando erano 'indesiderabili', ricordo che arrivarono a Milano da tutta Europa. Difesi la mia scelta contro tutti e contro tutte". Secondo lo stilista, Ilaria Capponi non è più una fanciulla, "ma una 'signora', ha una certa età, dice tra l'altro di andare in giro per le agenzie di Milano e la escludono perché a suo dire 'è grassa'. Non è cosi. Viene esclusa semplicemente perché ha ormai una certa età, une 'femme agè' per una mannequin. Accade anche ai calciatori, ai ballerini e alle ballerini. Carriere intense e brevissime con una deadline". Riguardo poi alla salute del corpo, all'eccessiva magrezza, ai disturbi della psiche spesso legati al ruolo di mannequin, Mariotto ha aggiunto: "Temi triti e ritriti, da tempo forse anche scaduti".