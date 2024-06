"Marry Me - Sposami", stasera in tv il film con Jennifer Lopez: trama e cast

Va in onda oggi, 4 giugno 2024, a partire dalle 21.30 su Canale 5, il film "Marry Me - Sposami". Commedia sentimentale interpretata da Jennifer Lopez, Owen Wilson e Maluma, segue una pop star latina che, dopo una grande delusione sentimentale, compie istintivamente un gesto folle: sposare un uomo che, quasi per caso, assiste a un suo concerto.

"Marry Me - Sposami": trama e curiosità

Kat Valdez è una grande star della musica pop, nonché celebrità assoluta presso la comunità latina. Dopo tre matrimoni andati a rotoli, Kat è sentimentalmente impegnata con Bastian. I due hanno collaborato ad un brano di eccezionale successo, "Marry Me" (da qui il titolo del film), e meditano di celebrare il loro matrimonio davanti a un pubblico in streaming durante uno dei concerti della donna. Il matrimonio sembra ormai alle porte ma un inconveniente bussa alla porta: un sito diffonde la prova dell'infedeltà di Bastian. In un momento tanto critico, durante un suo concerto Kat vede nota un uomo, l'insegnante divorziato Charlie Gilbert, con un cartello che recita "sposami". In realtà Charlie è stato trascinato all'evento da un suo amico (inutile specificare che il cartello era farina del sacco di quest'ultimo). Con inaspettato impulso da parte di entrambi, Kat e Charlie si sposano davvero. Il giorno successivo, dovendo rispondere alla frenetica copertura mediatica e alle speculazioni sul suo stato mentale, Kat decide di rimanere sposata con Charlie per alcuni mesi per dare una svolta positiva alla situazione. Lui accetta con riluttanza, non volendo causare problemi nelle loro vite personali. Per forza di cose i due iniziano a trascorrere del tempo insieme: ma potrà davvero essere vero amore?

Kat Coiro dirige una commedia sentimentale che ha come evidente modello "Notting Hill", ma anche il classico "Vacanze romane". Il personaggio protagonista porta il diminutivo della regista, Kat, ma per cucire alcuni tratti distintivi del personaggio sono stati estrapolati tratti caratteristici della vita di Jennifer Lopez, anch'essa superstar latina che ha alle spalle rapporti sentimentali fallimentari. "Marry Me" adotta presto una strada favolistica , tratta dal graphic novel, omonimo di Bobby Crosby. Tutte le canzoni presenti nel film sono cantate da Jennifer Lopez e Maluma, star colombiana che qui interpreta il personaggio di Bastian.

Cast e personaggi

Il cast del film è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Jennifer Lopez (Katarina "Kat" Valdez)

Owen Wilson: Charlie Gilbert)

Maluma (Bastian)

Sarah Silverman (Parker Debbs)

John Bradley (Collin Calloway)

Chloe Coleman (Lou Gilbert)

Michelle Buteau (Melissa)

Jameela Jamil (Anikah)

Jimmy Fallon (se stesso)

Dove vedere "Marry Me - Sposami" in tv e in streaming

Il film “Marry Me - Sposami" va in onda oggi, martedì 4 giugno 2024, a partire dalle 21.30 su Canale 5. Il lungometraggio è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.

