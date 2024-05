La storia vera di Pietro Ferrara, raccontata stasera in tv dal film "Mascaria"

Per la Giornata della Legalità, Rai 1 propone oggi, 23 maggio 2024, a partire dalle 21.30 il film per la tv "Mascaria". Il titolo trae origine dalla parola "mascariare" (in siciliano "calunniare"): la storia raccontata è quella dell'imprenditore Pietro Ferrara (interpretato da Fabrizio Ferracane), un uomo capace di ribellarsi alle richieste e alle minacce della mafia diventando, per tale motivo, vittima di calunnie. Coproduzione Rai Fiction-Red Film, prodotto da Mario Rossini, con la regia di Isabella Leoni, "Mascaria" vede nel cast anche Fortunato Cerlino, Manuela Ventura, Christian Roberto, Flavia Orecchio, Costantino Comito, Andrea Tidona e Gaetano Aronica.

Mascaria: la storia vera di Pietro Ferrara

Pietro Ferrara è stato un costruttore siciliano la cui drammatica storia, colma di coraggio, è stata portata sul piccolo schermo nel film "Mascaria". Nato e cresciuto in Sicilia, si è trovato a dover affrontare le richieste oppressive della mafia locale, che imponeva il pizzo per consentire a lui e alla sua azienda di operare e, stanco delle vessazioni e deciso a cambiare le cose, ha deciso di ribellarsi e denunciare i mafiosi che lo minacciavano. Questa coraggiosa decisione ha portato all'arresto e alla condanna dei malviventi, segnando una vittoria significativa nella lotta contro la criminalità organizzata.

Ma, purtroppo, la reazione della mafia non si è fatta attendere: Gaetano Rizzo, un capomafia che conosceva Pietro fin da quando erano ragazzini, ha progettato una vendetta sottile ma devastante: ha accusato pubblicamente Pietro di essere stato suo complice, macchiando la sua reputazione con calunnie. Da accusatore, Ferrara si è ritrovato a essere imputato, costretto a difendersi in un lungo e tortuoso processo per associazione mafiosa.

Durante questo difficile periodo, l'uomo ha trovato supporto nell'avvocato Baldani, un esperto in processi di mafia, che ha, anche per questo caso, lavorato instancabilmente per difendere Pietro. La moglie di quest'ultimo, Mimma, una donna forte e lungimirante, ha cercato di mantenere unita la famiglia e sognava di trasferirsi in un’altra regione per garantire un futuro migliore ai loro tre figli. Il maggiore, Riccardo, inizialmente ribelle e ignaro delle difficoltà del padre, ha finito per schierarsi dalla sua parte e, una volta adulto, ha preso in mano l’azienda di famiglia, cercando di mantenerla operativa nonostante gli ostacoli posti dal sistema giudiziario.

Pietro Ferrara ha vissuto anni estenuanti, segnati da accuse infondate e battaglie legali, che lo hanno lentamente consumato. Ma nonostante le difficoltà, Pietro ha cercato di trasmettere ai suoi figli e ai suoi dipendenti valori di integrità e coraggio. La storia di Pietro Ferrara termina nel più drammatico dei modi, ma la sua battaglia risuona ancora oggi come un esempio emblematico di determinazione e coraggio contro di lotta contro la mafia.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming

Il film "Mascaria" va in onda oggi, giovedì 23 maggio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 1; ed è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay. sia in diretta streaming che on demand.

