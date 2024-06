Massimo Giletti contro La7. Poi le parole su Francesca Fagnani ed Enrico Mentana

Tutto pronto per il nuovo progetto Rai di Massimo Giletti "Ustica. Una breccia nel muro". Il conduttore sarà in diretta su Rai 3 dal Museo per la Memoria di Ustica, martedì 25 giugno alle 21.20. La trasmissione narrerà la storia di questa strage, tra inchieste, ostacoli alle indagini, sentenze e zone d’ombra. Una terribile pagina della nostra storia, raccontata con il contributo di esperti e storici. Al timone ci sarà, appunto, Giletti. Proprio il conduttore torinese, 62 anni, ha di recente rilasciato un'intervista a La Verità, in cui ha parlato non solo del programma Rai ma anche di La7, dove ha lavorato per diversi anni.

Le parole di Giletti su La 7, Fagnani e Mentana

Parlando del suo addio a La7, Giletti ha anche raccontato il senso di solitudine che ha vissuto, ringraziando invece quei colleghi che gli sono stati accanto: "Michele Santoro dalla Gruber disse che era inutile parlare di libertà di stampa in Russia mentre chiudevano Non è l’Arena senza apparente motivazione. E non dimentico l’articolo di Francesca Fagnani per sostenermi. Sono stati gli unici che hanno avuto il coraggio di esporsi", ha detto Giletti.

Quindi ha aggiunto: "Con Enrico Mentana ho sempre avuto un rapporto solido, che questa vicenda non ha incrinato. A differenza di quello con altri dirigenti di La7". Infine Giletti ha concluso parlando di lavoro. Di presente ma anche di futuro: "A 62 anni non posso rinunciare a fare inchieste. Ce n’è bisogno, e il successo di programmi come Report lo dimostra. L’importante è che non siano mai ideologiche e non mirate a colpire una precisa area politica. Questo è il mio mestiere, voglio continuare a farlo e quel che mi è successo mi ha dato il coraggio per andare avanti, fare giornalismo seriamente e non girare la testa dall’altra parte".

