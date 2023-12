Masterchef 2023: quando inizia, i giudici e le novità

Masterchef, il cooking show più amato nel mondo torna su SkyItalia per la sua tredicesima edizione. Nuovi concorrenti, prove ovviamente i tanto temuti giudici esterni.

Quando inizia Masterchef

Le prime due puntate di Masterched andranno in onda il 14 dicembre a partire dalle 21:15. Come da tradizione, si partirà con i Live Cooking ovvero la prima occasione per gli aspiranti componenti della classe di far conoscere se stessi e la loro idea di cucina ai giudici: un piatto ideato da loro, ultimato e impiattato in totale autonomia e in pochi minuti davanti al trio.

In caso di unanimità a favore del piatto, il cuoco amatoriale sarà già ufficialmente nella Masterclass; con due sì, invece, dovrà indossare un grembiule grigio col quale affrontare il limbo di uno Stress Test, una nuova prova a tempo nella quale solo i migliori otterranno il grembiule.

I tre giudici di Masterchef

La valutazione insindacabile dei piatti e degli aspiranti chef è nelle mani dei tre giurati stellati: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Affiatati e unitissimi, i tre si troveranno a complimentarsi, ma anche a rimproverare i concorrenti che dovranno dare il meglio di sé ai fornelli.

Le novità dell'edizione 2023

Non mancheranno gli Stress Test, gli Invention Test, i Pressure Test, gli Skill Test con cui Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli potranno valutare le competenze tecniche della classe. Come non mancheranno neanche le prove in esterna che porteranno i giudici e gli aspiranti chef a Messina con le sue piazze e il suo Stretto, la caserma dei vigili del fuoco di Capannelle (Roma) per un tributo alla cucina romana, un esclusivo torneo di padel pieno di sportivi famosi e non, Val di Chiana (tra i comuni di Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana e Marciano, tutti in provincia di Arezzo) alla scoperta della cucina alla brace ma in versione gourmet, lo stupendo Museo del Cinema di Torino proprio all’interno della Mole Antonelliana.

Novità di quest’anno è che di fatto i giudici non saranno da soli a fare le valutazioni durante i Live Cooking e lo Stress Test: da qualche parte in studio, nascosto dalla vista dei concorrenti, ci sarà un “giudice ombra”, una persona misteriosa che avrà il compito, in un secondo momento, di aiutare Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli nella selezione. Una persona la cui identità rimarrà segreta per un po’: durante le cucinate delle prove rimarrà sempre in silenzio ma potrà osservare da vicino, senza essere visto, l’operato dei cuochi e sondare le loro lacune, e il suo parere potrebbe essere preziosissimo per i giudici.

Quest'anno Masterchef festeggerà un traguardo storico: 300 episodi della versione italiana e questo traguardo sarà festeggiato con un episodio speciale, atteso per fine gennaio.

Dove vedere Masterchef?

Ogni giovedì, a partire dal 14 dicembre, alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go, andrà in onda Masterchef.

Da venerdì 22 dicembre, ogni giorni dal lunedì al venerdì alle ore 19.35, torna l'appuntamento con MasterChef Magazine, in cui chef e aspiranti chef parlano di cibo e realizzano ricette dal tema ogni volta diverso.

Il montepremi

In palio, per il vincitore, 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Gli ospiti internazionali

Gli ospiti nazionali e internazionali non mancheranno. Torneranno uno dei giudici storici, Joe Bastianich, in giuria per ben 8 edizioni, e il maestro dei maestri pasticceri italiani, Iginio Massari, sempre atteso dagli appassionati del cooking show ma non dai concorrenti da sempre terrorizzati dalla sua ormai leggendaria prova di pasticceria (quest'anno Massari sarà accompagnato dalla figlia Debora).

Gli altri ospiti: Alex Atala (in arrivo da San Paolo del Brasile dove ha sede il suo D.o.m., due stelle Michelin); Chiara Pavan (al timone del Venissa di Mazzorbo Venezia, sostenitrice di una nuova idea di cucina chiamata “ambientale”(inteso come legata sia all’ambiente, all’isola e alla laguna, sia alla sostenibilità); Riccardo Gaspari (originario di Cortina d’Ampezzo, allievo di Massimo Bottura, il suo SanBrite ricevuto una stella Michelin e una stella verde). Assaf Granit (chef da una stella Michelin originario di Gerusalemme che ha portato la sua passione per la cucina mediorientale tra Parigi e Londra); Mory Sacko (astro nascente della cucina francese, nato in Senegal da genitori maliani e senegalesi, ha già conquistato una stella Michelin col suo ristorante MoSuke); Andreas Caminada (genio della cucina mondiale nel 2003 ha aperto il suo ristorante Schloss Schauenstein grazie al quale è riuscito a influenzare un’intera generazione di giovani chef e che negli anni ha conquistato 3 stelle Michelin, 19 punti Gault Millau e, dal 2010, un posto nella classifica World's 50 Best Restaurants).