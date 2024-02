MasterChef Italia 13, stasera in tv la decima puntata: le anticipazioni

I viaggi di "MasterChef Italia 13" continuano a sorprendere: in onda oggi, 15 febbraio 2024, a partire dalle 21.15 su Sky Uno , il decimo appuntamento con il talent culinario permette ai sei aspiranti chef ancora in gara di viaggiare tra i vari sapori del mondo. Nel successivo episodio i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e i concorrenti approdano al Museo Nazionale del Cinema di Torino, dove la gastronomia sposera per una sera la storia del grande cinema.

MasterChef Italia 13: anticipazioni decima puntata

Una ventata di sapori internazionali "colpirà" i cuochi amatoriali rimasti solamente sei, sempre più vicini alla realizzazione del loro sogno di diventare i prossimi MasterChef Italia. Con i giudici pronti a valutare le loro creazioni, i concorrenti non hanno alcuna intenzione di togliere il grembiule e abbandonare la competizione.

Il viaggio culinario prevede questa sera una Mystery Box cosmopolita, che porterà i concorrenti nei cinque continenti alla scoperta di sapori esotici e ingredienti unici. Ad accompagnare il trio dei giudici - Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - è per l'occasione lo chef israeliano Assaf Granit, noto per la sua stella Michelin e per la sua capacità di mescolare la tradizionale cucina mediorientale con ingredienti provenienti da tutto il mondo.

Ma la serata non si esaurisce di certo qui. Dopo l'esplorazione culinaria globale, i concorrenti affronteranno una prova in esterna al Museo Nazionale del Cinema di Torino, un luogo straordinario per gli amanti del cinema, che sposa questa sera l'arte della gastronomia. Qui, tra le collezioni cinematografiche più ricche al mondo, i concorrenti saranno sottoposti alla temuta prova dei critici enogastronomici, che questa volta includerà anche critici cinematografici come il professore Gianni Canova.

Ultimo ostacolo prima del traguardo finale è un Pressure Test dedicato allo street food del futuro. Rivisitato in una versione da terzo millennio, questa sfida metterà alla prova le abilità e la creatività dei concorrenti, anticipando i trend del futuro della cucina. Il traguardo verso la finalissima è ormai molto vicino, ma i concorrenti più deludenti della serata rischiano di lasciare per sempre la cucina più famosa della nostra televisione.