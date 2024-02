MasterChef Italia 13, stasera in tv la finale: anticipazioni e concorrenti

Per "MasterChef Italia 13" arriva oggi, 29 febbraio 2024, a partire dalle 21.15 su Sky Uno , il momento più atteso: i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli annunciano questa sera il nome del tredicesimo MasterChef italiano. Non prima di una puntata ricca di pathos, nella quale i finalisti prepareranno un proprio menù degustazione. Garantiti emozioni, colpi di scena e prelibatezze culinarie.

MasterChef Italia 13: anticipazioni della finale

La tredicesima edizione di "MasterChef Italia" si prepara al suo atto finale, dove uno tra i quattro finalisti - Antonio, Eleonora, Michela e Sara - vedrà coronarsi il proprio sogno di diventare il vincitore del titolo. Mentre i concorrenti affrontano prove di altissimo livello tecnico sotto lo sguardo vigile dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, non mancheranno di certo le emozioni e i colpi di scena.



Ogni finalista porta con sé una storia unica e un bagaglio di esperienze culinarie diverse, ma tutti condividono un unico obiettivo: vincere il titolo ambito di MasterChef Italia. I concorrenti ancora in gara sono: Antonio, 28 anni, miglior concorrente uomo di questa edizione, che sogna di aprire il suo ristorante nella natia Palermo, nonostante risieda a Monaco di Baviera; Eleonora, la 27enne eccentrica di Livorno, cha conquistato tutti con la sua originalità e la sua capacità di trasformare ingredienti comuni in piatti straordinari; Michela, la determinata personal trainer di 45 anni proveniente da Appiano sulla Strada del Vino, cha ha sfoggiato passione per la cucina e un carattere forte sin dalle prime prove; Sara, la giovane impiegata di 24 anni di Montalto Pavese, ha stupito tutti con il suo impegno costante superando le sue stesse insicurezze lungo il percorso.



In palio per il vincitore non ci sarà solo il titolo prestigioso di tredicesimo MasterChef italiano, ma anche un premio in denaro di 100.000 euro in gettoni d'oro, l'opportunità di pubblicare il proprio libro di ricette con la rinomata casa editrice Baldini+Castoldi e l'accesso a un corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.



La puntata di questa sera vede un primo episodio arricchito dalla presenza straordinaria dello chef Andreas Caminada, una vera istituzione della cucina elvetica con tre stelle Michelin. Caminada condurrà i finalisti attraverso una serie di prove ad altissima difficoltà tecnica, mettendo alla prova le loro abilità culinarie e la loro creatività. Alla fine dei giochi uno dei quattro concorrenti dovrà togliere il grembiule e abbandonare i sogni di gloria.



Ma il momento più atteso è ovviamente quello del secondo episodio della serata, finalissima della tredicesima edizione del talent culinario. I tre finalisti dovranno presentare il proprio menu degustazione ai giudici, un passo che determinerà il vincitore di quest'anno. Con la tensione che sale e l'adrenalina a fior di pelle, gli spettatori si preparano a scoprire chi sarà il nuovo "MasterChef" italiano.

Dove vedere MasterChef Italia (29 febbraio 2024)

La finalissima di "MasterChef Italia 13" va in onda oggi, giovedì 29 febbraio 2024, su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del talent sono visibili in streaming su NOW (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.

