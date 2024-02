MasterChef Italia 13, stasera in tv l'ottava puntata: le anticipazioni

Nella puntata di questa sera, l'ottava stagionale, i concorrenti dovranno affrontare il compito di lavorare con i lievitati. Questo implica che tutto il lavoro svolto durante le ore notturne rimarrà avvolto nel mistero fino all'alba successiva, quando finalmente avranno l'opportunità di completare il processo di impasto. Per il talent culinario si tratta di una prima volta: mai prima d'ora i partecipanti sono stati costretti a vigilare le loro preparazioni per una intera notte. L'obiettivo di questa prova, parte dell'Invention Test, è la preparazione di perfette pizze alla pala, da farcire con originalità e inventiva. A valutare i risultati sono ovviamente i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, affiancati per l'occasione da un ospite d'eccezione: Pierluigi Roscioli, rinomato esperto della lievitazione presso l'Antico Forno Roscioli a Roma. I giudici, pertanto, sono alla ricerca di piatti stravaganti, vivaci e accattivanti, in grado di distinguersi per originalità e fantasia. Il vincitore di questa sfida riceve l'ultima preziosa Golden Pin messa in palio quest'anno.

Ma la serata non si esaurisce qui: gli aspiranti chef si confrontano, successivamente, in una prova esterna ambientata in Val di Chiana, dove la Masterclass deve affrontare la cucina alla brace, con ospite speciale lo chef Errico Recanati, 1 stella Michelin al ristorante Andreina a Loreto (Ancona), uno dei maggiori esperti di questa tipologia di cucina. La brigata che perde questa sfida si trova poi a dover superare un Pressure Test con l'obiettivo di non ricevere recensioni negative per il proprio piatto. Prove di resistenza e talento che costeranno il grembiule bianco a qualcuno dei concorrenti.