MasterChef Italia 13, stasera la prima puntata: le anticipazioni

A partire da oggi, 14 dicembre, dalle 21.15 su Sky Uno , gli appassionati di cucina avranno un appuntamento fisso con l'attesa nuova edizione di "MasterChef Italia" . Giunti all'edizione numero 13, quest'anno la nuova stagione si preannuncia come un caleidoscopio di aspiranti chef, provenienti da ogni angolo d'Italia, uniti non solo dalla passione culinaria ma anche dal sogno comune di essere incoronati il prossimo MasterChef italiano. Il trio di giudici, composto dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, torna a guidare la competizione, promettendo valutazioni insindacabili e momenti più leggeri. Il tutto in nome della cucina.

MasterChef Italia 13: anticipazioni prima puntata

L'emozione della competizione avrà inizio con i Live Cooking, durante i primi due episodi in onda il 14 dicembre alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. Gli aspiranti chef saranno chiamati a presentare un piatto di propria creazione davanti ai giudici. Se il verdetto sarà unanime a favore del piatto, il concorrente otterrà immediatamente il pass per la Masterclass. In caso contrario, con due sì, si troverà a fronteggiare uno Stress Test, una prova a tempo senza appello, dove solo i migliori conquisteranno il tanto ambito grembiule bianco con il proprio nome.

Tra le novità intriganti di quest'anno, emerge la figura del "giudice ombra". Questa presenza misteriosa, celata agli occhi dei partecipanti, contribuirà in modo segreto alle valutazioni durante i Live Cooking e lo Stress Test. La sua identità sarà mantenuta segreta, ma il suo ruolo potrebbe rivelarsi cruciale per il destino dei concorrenti.

La stagione si preannuncia ricca di enigmatiche Mystery Box, Stress Test, Invention Test, Pressure Test e Skill Test, ognuno dei quali sarà un'opportunità unica per gli aspiranti chef di dimostrare la propria abilità culinaria e la creatività. Anche le prove in esterna si svolgeranno in scenari suggestivi, tra cui la pittoresca Messina, la caserma dei vigili del fuoco di Capannelle a Roma, un torneo di padel, la Val di Chiana e persino il Museo del Cinema di Torino.

Gli ospiti speciali, tra cui il ritorno di Joe Bastianich e del Maestro Pasticcere Iginio Massari, aggiungeranno ulteriore sapore alle sfide culinarie. E non mancheranno le visite di chef stellati e ospiti nazionali e internazionali, pronti a condividere le loro esperienze e a mettere alla prova i partecipanti.

Il mondo di MasterChef Italia si impegna anche quest'anno in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed eco-sostenibile. La produzione adotta approcci plastic-free ed eco-friendly, con prodotti di consumo compostabili ed ecosostenibili. La collaborazione con Last Minute Market per il recupero di eccedenze alimentari a favore della Onlus "Opera Cardinal Ferrari" a Milano testimonia l'impegno sociale del programma.

In più, dal 22 dicembre, "MasterChef Magazine" sarà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 19:35, offrendo ulteriori approfondimenti e ricette per gli amanti della cucina. In definitiva, questa stagione celebrativa, che segna il traguardo storico di 300 episodi, promette di essere un'esperienza avvincente e ricca di sorprese culinarie, un viaggio attraverso il mondo della cucina e della competizione gastronomica.