MasterChef Italia 13, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Lo show culinario "MasterChef Italia 13" continua oggi, 4 gennaio 2024, a partire dalle 21.15 su Sky Uno , una competizione che presenta quest'anno alcune interessanti novità. Da non perdere questa sera la prima Golden Mystery Box e uno Skill Test che ospita lo chef Alex Atala. I concorrenti dovranno, come di consueto, allietare i palati dei temibili giudici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli

MasterChef Italia 13: anticipazioni quarta puntata

La lotta tra gli aspiranti chef si arricchisce di nuove sfide e colpi di scena, con un obiettivo comune: mantenere saldamente il prestigioso grembiule bianco. In questa nuova edizione, la Masterclass presenta per la prima volta una scintillante Golden Mystery Box, intrisa di tonalità dorate grazie agli ingredienti che nasconde, rappresentativi di tutte le sfaccettature del giallo in cucina. I cuochi dilettanti saranno sfidati a "colorare" le loro ricette per dimostrare al panel di giudici composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli le loro competenze culinarie. La prova riveste un'importanza cruciale: i migliori avranno l'opportunità di evitare l'ostacolo dell'Invention Test salendo direttamente in balconata.

Nella seconda fase della competizione, i concorrenti dovranno preparare una ricetta personalizzata a base di baccalà e ricordi, con l'obiettivo di condividere un frammento della propria storia attraverso il piatto. Una sfida che aggiunge un tocco intimo alla competizione culinaria.

Nel secondo episodio di serata, i partecipanti si cimenteranno nel primo Skill Test della stagione. Il prestigioso ospite è lo chef Alex Atala, noto per il suo ristorante due stelle Michelin D.o.m. a San Paolo del Brasile; e porterà, per l'occasione, tutta la sua creatività, omaggiando l'Amazzonia con un inno vivace ai sapori e ai prodotti brasiliani. Coloro che non riusciranno a creare una proposta culinaria soddisfacente saranno a rischio eliminazione.

"MasterChef Italia" conferma, anche in questa edizione, impegno nella promozione della sostenibilità ambientale e sociale, sottolineando l'importanza del consumo consapevole ed ecosostenibile, nel rispetto dell'ambiente e contro lo spreco alimentare.