MasterChef Italia 13, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

Il quinto appuntamento stagionale con "MasterChef Italia 13" in onda oggi, 11 gennaio 2024, a partire dalle 21.15 su Sky Uno , presenta un menù che si preannuncia rovente. Se la prima metà vede una Mystery Box di coppia e un Invention Test che celebra la famiglia, la successiva esterna è ambientata nel "centro" italiano dei Vigili del Fuoco; sarà poi una prova finale a base di funghi a decretare l'eliminazione di uno dei concorrenti.

MasterChef Italia 13: anticipazioni quinta puntata

La scorsa settimana due concorrenti di "MasterChef Italia 13" hanno lasciato la competizione. Il primo episodio ci ha mostrato una Golden Mystery Box all'insegna di cibi dal colore giallo, seguita da una prova all'insegna del baccalà, che è costata il grembiule a Valeria. Il secondo episodio ci ha invece mostrato un eccezionale Skill Test in compagnia dello chef brasiliano Alex Atala, con piatti e sapori dalle tonalità verdeoro: una gara all'ultimo piatto che ha visto, un po' a sorpresa, l'eliminazione del giovane Nicolò.

Questa sera, 11 gennaio, gli equilibri della Masterclass saranno messi a dura prova sin dall'iniziale e complicata Mystery Box, che vedrà gli aspiranti chef lavorare in coppia per cercare la sinergia vincente e conquistare le due bramate Golden Pin in palio. Tuttavia, sotto la scatola misteriosa, non troveranno ingredienti comuni, bensì due insoliti oggetti che dovranno integrare creativamente nei loro piatti. Chef Barbieri introdurrà la Mystery Box con un inedito e imperdibile show cooking. L'Invention Test successivo si concentrerà su un aspetto commovente dell'amore familiare: il "pacco da giù". Chef Cannavacciuolo organizzerà una prova che metterà a dura prova i rapporti tra i partecipanti, esplorando la dinamica dei legami familiari attraverso il cibo.

Ma questo è solo l'inizio: le ardenti sfide di "MasterChef Italia 13" richiederanno addirittura l'intervento di un'intera squadra di vigili del fuoco, trasformando la prova in esterna in un evento straordinario. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, giudici severi na giusti, si recheranno alle Scuole Centrali Antincendi di Roma, il cuore nazionale dei Vigili del Fuoco, per un duello culinario che si basa in prevalenza sulla ricchissima (e buonissima) cucina romana. Le Scuole Centrali Antincendi, dove tutti gli operatori d'Italia si formano, diventeranno l'arena per una sfida ardente in cui gli aspiranti chef dovranno dimostrare la loro passione culinaria che brucia in loro. Dopo la prova in esterna, il Pressure Test porterà la temperatura alle stelle con una sfida dedicata ai funghi. Per alcuni cuochi amatoriali, queste prelibatezze potranno costare tanto: il peggiore dovrà infatti lasciare per sempre la cucina televisiva più famosa in Italia.