MasterChef Italia 13, stasera la seconda puntata: le anticipazioni

Secondo e ultimo appuntamento con i Live Cooking di "MasterChef Italia 13" , in onda oggi, 21 dicembre, a partire dalle 21.15 su Sky Uno . Gli episodi di questa sera prevedono inoltre il temibile "Stress Test", ultima occasione per entrare a far parte dei "magnifici 20" dell'edizione numero 13 del talent culinario. Ma occhio al "giudice ombra", una figura che potrebbe rendere ancor più complessa la strada degli aspiranti chef.

MasterChef Italia 13: anticipazioni seconda puntata

A MasterChef Italia, nei prossimi due episodi, in programma per giovedì 21 dicembre su Sky e in streaming su NOW, si conclude la fase delle selezioni con gli ultimi Live Cooking della tredicesima stagione. Nuovi aspiranti chef amatoriali hanno l'opportunità di presentarsi per la prima volta al cospetto dei tre temibili e affiatati giudici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Tutti sperano di ottenere l'approvazione unanime e di conquistare il prestigioso grembiule bianco, personalizzato con il proprio nome.

Dopo la prima "sfilata" di tutti gli aspiranti chef, i giudici si prendono una breve pausa, prima di ri-valutare coloro che, con due "sì" ricevuti, hanno ottenuto il grembiule grigio. La nuova avvincente e complessa sfida è ribattezzata "Stress Test". Il titolo è emblematico e, nei fatti, si tratta realmente dell'ultima opportunità per entrare a far parte della Masterclass di quest'anno del cooking show e ottenere il bramato grembiule. La decisione su chi sarà ammesso e chi dovrà lasciare la competizione spetterà proprio al giudice che ha emesso precedentemente il proprio "no", che sarà affiancato dalla misteriosa presenza di un ospite a sorpresa, il "giudice ombra", che si cela inizialmente dietro una vetrata offuscata. Una presenza, quest'ultima, che può tanto venire in aiuto agli aspiranti concorrenti quanto rivelarsi un ulteriore ostacolo.

Con undici grembiuli bianchi già consegnati, rimangono ancora nove posti disponibili nella Masterclass. Dopo il completamento dello "Stress Test", avremo finalmente l'inizio della Masterclass di quest'anno. I 20 cuochi saranno subito messi alla prova con la prima sorprendente Mystery Box della stagione. Come annunciato anticipatamente dai tre astuti giudici, nulla è come sembra, e gli aspiranti chef dovranno rimanere sempre all'erta, poiché le sorprese potrebbero trovarsi dietro ogni angolo.

Oltre al tradizionale appuntamento del giovedì sera, a partire dal 22 dicembre, alle 19:35 su Sky Uno e in streaming su NOW, parte la nuova edizione del quotidiano "MasterChef Magazine", uno spazio dedicato alla scoperta della cucina attraverso un linguaggio immediato. Ogni episodio sarà focalizzato su una rubrica specifica, con coppie composte da chef ospiti, aspiranti chef delle edizioni passate e protagonisti dell'attuale stagione, che si alterneranno ai fornelli, seguendo il percorso della competizione. Edoardo Franco, il vincitore dell'ultima edizione, avrà un ruolo chiave nella sua rubrica "Edo in the city".