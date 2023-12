MasterChef Italia 13, stasera la terza puntata: le anticipazioni

La competizione di "MasterChef Italia 13" : entra nel vivo. Formata la Masterclass e rotto il ghiaccio con l'ingresso in cucina, oggi, 28 dicembre, a partire dalle 21.15 su Sky Uno , i venti aspiranti chef devono fare i conti con una Mystery Box apparentemente semplice ma dalle molte insidie, a base di pane e salame. La prima esterna è invece ambientata a Messina.

MasterChef Italia 13: anticipazioni terza puntata

L'ingresso nella cucina più famosa della nostra tv è forse stato all'insegna della leggerezza, ma per gli aspiranti chef la competizione entra nel vivo: i 20 cuochi amatoriali ufficialmente in gara nella nuova stagione di "MasterChef Italia" sono pronti a darsi battaglia, a suon di piatti, e devono adesso affrontare sfide più impegnative per dimostrare il loro talento culinario.

La serata prenderà il via con la prima "vera" Mystery Box di stagione, incentrata su una delle classiche merende italiane: pane e salame. Tutto molto semplice? Non esattamente: la sfida non è solo combinare questi due ingredienti, ma creare un'esplosione di sapori che stupisca la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. L'obiettivo è spingere la Masterclass a riflettere sul concetto di innovazione culinaria, trasformando qualcosa di semplice in un'esperienza gastronomica sorprendente.

Successivamente, la serata avrà come fil rouge il mare. Nell'Invention Test, i concorrenti dovranno mettere alla prova la loro creatività utilizzando la cucina del Mar Tirreno e quella del Mare Adriatico come ispirazione. Si darà vita a una competizione tra le due aree marittime, cercando gli spunti e le ricette più originali e saporite.

La prima prova in esterna di stagione si terrà a Messina, dove i cuochi amatoriali saranno divisi nelle due brigate, la rossa e la blu. Dovranno preparare i pasti per 40 nuotatori che hanno scelto di festeggiare con "MasterChef Italia" il 70° anniversario della prima traversata a nuoto dello Stretto di Messina. Le valutazioni degli atleti porteranno al primo Pressure Test stagionale, durante il quale la squadra perdente indosserà il temuto grembiule nero.

I partecipanti di quest'anno includono una vasta gamma di talenti culinari, dai professionisti alle persone con diverse esperienze di vita. I concorrenti sono: Alberto, 33enne responsabile di una pescheria del padovano; Alice, grafica 27enne di Lodi che vive a Roma; Andrea, sommelier di 34 anni di origini cinesi che vive a Senigallia; Antonio, geometra palermitano di 28 anni trasferitosi a Monaco di Baviera; Anna, farmacista 62enne del cosentino; Beatrice, atleta di basket romana di 18 anni; Chù, nata 22 anni fa in Madagascar e ora a Parma; Deborah, 30enne team leader, del reatino; Eleonora, cameriera di 27 anni, che vive a Firenze; Filippo, architetto di 25 anni del padovano; Fiorenza, tecnico di radiologia di 31 anni della provincia di Napoli; Kassandra, origini spagnole e ora a Trento, 25 anni, barista; Lorenzo, marketing manager di 20 anni della provincia di Chieti; Marcus, 43enne svedese ora nel cuneese, casalingo; Michela, bolzanina di 44 anni, personal trainer; Niccolò, neolaureato in Medicina di Ravenna, 26 anni; Nicolò, nato a Napoli e cresciuto a Firenze, 19enne studente di Giurisprudenza a Roma; Sara, 24enne impiegata della provincia di Pavia; Settimino, pizzicagnolo di 61 anni del barese; Valeria, atleta 52enne di Roma