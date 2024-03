MasterChef Italia 13, riassunto finale 29 febbraio: tutti i momenti salienti

La finale di MasterChef Italia, in onda giovedì 29 febbraio su Sky Uno, vede i tre giudici più noti d'Italia - Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - alle prese con le nuove sfide tra i concorrenti ancora in gara: Antonio, Eleonora, Sara e Michela. Dalla Mystery Box alla presentazione dei menù, vediamo insieme cosa è successo nella finale dello show culinario più amato dal grande pubblico.

Il riassunto della finale del 29 febbraio di MasterChef Italia 13

L'ultima puntata di MasterChef Italia inizia con una Mystery Box alquanto complessa, perché i concorrenti devono misurarsi con piatti che in passato li avevano messi in difficoltà proprio nella cucina del programma davanti a uno Chef d'eccezione: Andreas Caminada, il re della cucina elvetica (3 stelle Michelin e 19 punti Gault Millau). Ma non finisce qui, in quanto devono aggiungere al piatto anche un ingrediente (diverso per ogni aspirante cuoco) scelto dal rinomato ospite della puntata. La prova mette in crisi Barbieri nel momento in cui Michela non assaggia l'ingrediente di Caminada: "Ti fa un regalo e nemmeno lo assaggi? Può migliorare il tuo piatto". Cannavacciuolo invece si arrabbia con Eleonora perché "è un po' indietro" e le ricorda che nell'ultimo Pressure test ha rischiato di essere eliminata, ma poi le sottolinea i suoi punti di forza e alla fine il risultato è perfetto: "È veramente un piatto da urlo", commenta Barbieri durante gli assaggi. Per quanto riguarda gli altri aspiranti cuochi, la pietanza di Michela manca di aglio nero mentre in quella di Antonio non si sente tanto il sale. Sara invece delude gli Chef stellati perché non pulisce bene il pesce, tanto che al suo interno ci sono squame e spine, un errore che Caminada considera "gravissimo". Antonio ed Eleonora presentano i migliori piatti della sfida, ma solo quest'ultima vince un posto in balconata e indossa la prima casacca da finalista.

Nell'Invention test Antonio, Michela e Sara devono replicare uno dei tre piatti di Caminada, ma a scegliere chi deve cucinare l'uno o l'altro è Eleonora, che dà a Sara quello più difficile a livello di esecuzione: la quaglia. Michela invece fa arrabbiare Cannavacciuolo perché non mette il sale sui pomodori: "La vuoi la casacca? Secondo me ti vuoi arrendere! Non metti il sale sui pomodori... e allora ciao". Agli assaggi tutti i giudici sono abbastanza contenti, anche se il piatto di Michela manca di sale - "Sarebbe ridicolo se tu tornassi a casa stasera per non aver ascoltato lo chef" - e quello di Sara ha problemi a livello di cottura. A essere eliminata è Sara, ma Cannavacciuolo si complimenta: "È stato veramente un onore avere un concorrente come te a MasterChef".

La finalissima

Antonio, Eleonora e Michela sono pronti a presentare il proprio menù agli Chef: il primo vuole portare in tavola un grande omaggio alla Sicilia e a tutte le popolazioni che l’hanno abitata e contaminata; la seconda intreccia la cucina giapponese alla sua tradizione; e Michela porta i giudici in montagna, nei luoghi che più ama: dal lago di Garda a casa sua. Prima di iniziare la prova, però, entrano nella cucina i parenti dei concorrenti e Antonio si commuove vedendo un videomessaggio della moglie incinta. A fine diretta quest'ultima gli dice: "Mi raccomando, goditi questa sera, divertiti", e lui afferma: "Tu non partorire". "No, non partorisco ma ti aspetto. Ti amo", conclude la donna. Ma Barbieri non ci sta e gli dice di sciogliersi un po’. A quel punto l'uomo si espone e con tanto amore (lo capiamo dal tono di voce) dichiara davanti a tutti: "Ti amo". Mentre cucinano Eleonora afferma di sentirsi a disagio per la presenza dei suoi genitori, perché il padre non ha mai apprezzato la sua cucina e quindi si sente giudicata. Tutti i concorrenti presentano grandi piatti, ad eccezione dell'antipasto di Michela (Barbieri trova una spina nel pesce) e del dolce di Antonio.

A vincere la finalissima è Eleonora, la quale non solo stringe la mano di Antonio mentre attendono il verdetto finale, ma non riesce nemmeno a credere che Bruno Barbieri abbia detto il suo nome, tanto che resta immobile per qualche istante prima di affermare: "Non ha senso. Come caz*o ho fatto?" Dopo le urla di gioia e gli abbracci con la famiglia, i giudici e gli avversari in gara, la 13esima MasterChef italiana commenta: "Ho sofferto una cifra, ho rischiato di buttarmi via, ma mi sono solo buttata. Sì, sono soddisfatta. Bel riscatto verso me stessa".