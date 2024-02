MasterChef Italia: chi sono i 3 finalisti, Sara commette un "grave errore". Cosa è successo

La finale di MasterChef Italia 2024, in onda giovedì 29 febbraio su Sky Uno e in streaming su Now TV, non è ancora iniziata, ma dopo l'ultima Mystery Box è stata decretata la prima finalista ufficiale di questa edizione, che si è guadagnata quindi un posto sicuro nella finalissima. Durante la prova, non sono mancati inconvenienti e in particolare l'ospite d'eccezione Andreas Caminada ha segnalato un errore "gravissimo" a Sara.

Cosa è successo

La finale è iniziata con i 4 concorrenti in gara - Eleonora, Antonio, Michela e Sara - pronti per l’ultima Mystery Box: chi la vince potrà indossare per primo la casacca da Chef. L'ospite d'eccezione è stato Andreas Caminada (3 stelle Michelin), che ha presentato un piatto con scampi, limone e yogurt e la sua evoluzione nel tempo (uno spettacolo per gli occhi): ha lavorato per anni al piatto allo scopo di raggiungere la perfezione. Una volta alzata la Mystery, ogni concorrente ha trovato ingredienti di un piatto che in passato aveva sbagliato nella cucina di MasterChef. Per Sara quelli dell’Invention test dedicato alla sfida tra il Tirreno e all’Adriatico, per Eleonora gli ingredienti dello skill test con la chef Chiara Pavan (la rapana venosa), per Michela gli alimenti di una Golden Mystery (era tra i migliori ma la salsa non le era riuscita), e infine per Antonio quelli di un piatto preparato al primo step dello skill test con lo chef Atala. L'obiettivo della prova? Trasformare quegli stessi piatti in pietanze che gli permettano di meritare la giacca con il proprio nome. Peccato che non sia stato tutto semplice, perché i concorrenti hanno dovuto aggiungere anche un ingrediente dato dallo Chef Caminada.

Durante la prova, Michela non ha assaggiato subito l'ingrediente di Caminada e Barbieri sbotta: "Ti fa un regalo e nemmeno lo assaggi? Può migliorare il tuo piatto”. Eleonora ha affermato di essere un po’ indietro con la preparazione e Cannavacciuolo le ha ricordato: "Nell’ultimo Pressure test stavi per andare a casa, te lo ricordi? Ognuno di noi ha dei punti forti e il tuo è la creatività, la fantasia". Quando è arrivato il momento degli assaggi, solo Sara ha veramente deluso i giudici di MasterChef con il suo "Sugarello e consistenze di asparago". Caminada infatti ha trovato delle squame di pesce e rimproverato l'aspirante cuoca: "È molto grave, devi pulirlo bene, è davvero gravissimo. Ma mi piace l’idea del piatto, è bella”. Anche Barbieri ha rischiato di farsi male ma a causa di una spina: “Questa non è una squama è una spina. Non c’è rosa senza spine, ma il piatto è buono". Tra i migliori ci sono Antonio ed Eleonora, ma la prima finalista è quest'ultima che, mentre indossa la casacca da Chef, dichiara: "Sto tremando".

L'Invention test

L’invention test ha portato via la finale a Sara. I tre aspiranti cuochi hanno dovuto replicare uno dei 3 piatti presentati da Caminada e contenuti nel suo menù ufficiale: il primo consisteva in quaglia e barbabietola, il secondo comprendeva salmerino con spuma di latticello, mentre il terzo era a base di Lucioperca. Eleonora ha deciso di mettere in difficoltà Sara, affidandole la quaglia che ha causato la sua uscita dal programma.

I tre finalisti sono:

Antonio, 28 anni, sposato con una figlia nata da pochissimi mesi, residente a Monaco di Baviera ma sempre con la sua Palermo nel cuore tanto da sognare di poter tornare in Sicilia per aprire finalmente il suo ristorante;

Eleonora, 27enne di Livorno che lavora come cameriera a Firenze, estrosa e fuori dagli schemi, ha colpito tutti per la sua originalità e la sua capacità di vedere oltre ai semplici ingredienti che le hanno permesso di spostare sempre più in là i suoi limiti;

Michela, determinatissima personal trainer 45enne che vive ad Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano) con il marito e tre figli, che in Masterclass ha mostrato da subito un carattere forte e deciso mosso da una passione viva e fortissima per la cucina.