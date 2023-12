MasterChef Italia, Francesca e Nicolò incuriosiscono il web: cosa è successo

A MasterChef Italia si parte con il botto: dopo Fiorenza, la donna dalle lacrime facili, ed Eleonora, una donna dalla parlantina esagerata e molto impacciata, Francesca si presenta davanti a Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accompagnata da un altro aspirante chef: Nicolò. Tutto ciò suscita la curiosità dei 3 giudici, i quali si chiedono: "Perché ha scelto proprio lui?" Prima di addentrarci nei particolari, è bene sottolineare che solo uno dei due passa direttamente alla MasterClass.

Cosa è successo

Francesca è una giovane 20enne che arriva da Verona e studia filosofia. Entra con il sorriso nello studio di MasterChef Italia, ma non è sola, e quando i giudici le chiedono chi sia il ragazzo (19 anni) arrivato insieme a lei, confessa che, non volendo presentarsi da sola, ha chiesto all'ormai amico di accompagnarla. Bruno Barbieri interviene: "Perché proprio lui?", e lei non sa bene cosa dire e quindi si butta sulla banalità: "È simpatico, e poi è indubbiamente un bel ragazzo". I due si sorridono, Nicolò sembra molto imbarazzato, e i giudici non fanno nulla per aiutarlo, anzi si alzano dalla postazione per lasciare i teneri piccioncini soli, seppure distanti: lei dietro al bancone, lui in piedi di lato. Quest'ultimo a quel punto si siede al posto di Cannavacciuolo, chiedendo alla concorrente che piatto avesse preparato, esattamente come fosse il vero Chef stellato. Proprio mentre Francesca sta rispondendo alla domanda, i giudici tornano in scena, con Antonino scocciato perché: "Dovete sedervi tutti sulla mia sedia?" Il cuoco napoletano si riferisce alla moglie di un precedente concorrente che dal nulla aveva rubato la scena al marito, l'aspirante 13esimo MasterChef italiano uscito con 3 "no", elogiando i giudici e scambiando il suo posto con quello dello Chef su invito - era ironico - di quest'ultimo.

Durante la presentazione del piatto, Francesca pone al centro della pietanza un cuoricino e Bruno Barbieri non perde l'occasione di dire: "Questo non è per me, immagino". Dopodiché il giudice si dirige verso il ragazzo e gli dice: "È per te". L'imbarazzo è sempre più forte tra i due giovani. Alla fine, quando è tempo di decidere, quest'ultimo commenta negativamente la presenza di "troppo Lime" nel piatto: "Secondo me ti è partito un neurone, e qua la chiudo". Cannavacciuolo aggiunge: “Francesca si è tolta il grembiule da sola”, mentre Barbieri chiude la discussione senza lasciare dubbi: “Un sì per l’amore, un no per il piatto". Francesca è fuori dai giochi, e Antonino mette in guardia Nicolò: "Ti tengo d'occhio, non te ne farò passare nemmeno una". I due concorrenti si abbracciano una volta lontani dalla visuale dei giudici, ed è in questo momento che sui social gli utenti vogliono sapere come è finita tra i due (ricordiamo che il programma è registrato).

Il turno di Nicolò

Nicolò,19 anni, durante la preparazione del suo piatto, svela: "Sono qui a MasterChef perché ho vissuto la mia vita in maniera metodica, molto ferma. Lo faccio anche per Francesca". Una volta entrato nello studio, accompagnato però da due amici, Barbieri chiede ai due ragazzi: "Avete conosciuto Francesca?". Uno dei due commenta: “Sì, io non approvo, perché si deve concentrare, è importante". Barbieri concorda, e poi Nicolò inizia a raccontarsi un po': "Mio nonno, che ora non c’è più, era un grande appassionato di cucina ed è grazie a lui se mi sono appassionato. Il mio Chef preferito è quello che ho davanti, perché abbiamo la stessa pelle: condivido l’amore per la cucina”, dice rivolgendosi a Cannavacciuolo, il giudice di fronte a lui, che si commuove quando approfondisce il suo rapporto con il nonno: "Lui mi portava sempre..." Si blocca per qualche secondo per poi riprendere il discorso dal punto in cui l'aveva interrotto, ma con la voce rotta dal dolore: "È difficile. Mi portava in pescheria spesso, andavamo a prendere il pesce fresco..."

Assaggiato il suo piatto, Giorgio Locatelli ammette: "Sento sentimento in questo pianto". Il giovane candidato torna a parlare di Francesca, rivelando che lui le aveva proposto di accompagnarla insieme ai suoi due amici al "test di ingresso", ma lei gli aveva risposto: "No, vieni solo te". Tornando al verdetto finale, anche Cannavacciuolo dice la sua sul piatto: "Io pensavo che fossi un ragazzo leggero e invece sei molto profondo". Barbieri invece gli chiede: "Tu ci credi in questa storia?", e lui risponde: "Ci credo tanto", mentre Locatelli confida: "Certo che con tre sì sei direttamente in Masterclass. Non so se sia un salto troppo grande per te. I tuoi amici dicono che puoi saltare. Io, Antonino e Bruno stiamo cercando il 13esimo MasterChef italiano e secondo me tu puoi farcela". Il terzo "sì" arriva, con tanto di pacca da parte di Locatelli, e Nicolò diventa il quarto concorrente effettivo del programma culinario. Insomma, per quanto riguarda l'amore, è evidente che la persona più interessata a portare avanti la conoscenza era Francesca, peccato che i giudici li abbiano già separati. Ma forse è meglio così: pare che il ragazzo si innamori di una donna diversa ogni settimana.