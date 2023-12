MasterChef Italia, riassunto prima puntata: il mentalista ipnotizza Barbieri, gli 11 concorrenti già ufficiali

Durante la prima puntata di MasterChef Italia non mancano le sorprese: in onda il 14 dicembre su Sky Uno e in streaming su SkyGo e Now TV, il programma condotto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli trova i primi concorrenti della MasterClass che li porterà a diventare, forse, il 13esimo MasterChef italiano e vincere 100mila euro. Vediamo insieme chi sono questi aspiranti cuochi e i momenti più salienti della serata tanto attesa quanto apprezzata dal web e dai telespettatori.

Il riassunto della puntata del 14 dicembre di MasterChef Italia

I concorrenti ufficiali di MasterChef Italia sono cinque: Antonio Mazzola, un geometra che vive a Monaco di Baviera con la moglie e la figlia (ancora deve nascere) ed è di origine siciliana. Se vincesse il programma, tornerebbe a vivere nella sua città Natale; Eleonora invece è una cameriera che ha servito Jane Fonda durante un suo turno e si definisce "schizzatella, distratta e confusa", ma dice di sentirsi "abbastanza sicura del mio palato". Sicuramente la voglia di saltare qua e là e parlare senza fermarsi un attimo mentre prepara i suoi ravioli non le manca. Quando Bruno Barbieri le ricorda: "In cucina bisogna sempre togliere, non aggiungere", lei risponde: “Come Coco Chanel, che usciva e si toglieva sempre qualcosa"; Anna è una farmacista di 62 anni che ama ballare ma non ha mai occasione di farlo perché il marito non sa ballare. Qui entra in campo Giorgio Locatelli che, pur non essendo un ottimo danzatore, improvvisa con la signora un valzer. I giudici concordano sul fatto che Anna ha un dono in cucina e infatti ottiene subito il grembiule bianco: lei è incredula e con la voce rotta dalla gioia afferma: "A me? Ma io non avrei mai immaginato una cosa del genere, perché mi dicevano: "Ma dove vai? Il primo a pensarlo era mio marito". Cannavacciuolo ripete: "Ti ho detto che non devi ascoltare gli altri".

Insieme ad Antonio, Eleonora e Anna, troviamo tra i concorrenti effettivi Nicolò Molinari, il 19enne di origine napoletana - ora vive a Roma - che si innamora ogni settimana di una donna diversa e dedica il piatto (di pesce) al nonno morto: è a quest'ultimo che deve la sua passione per la cucina e per la pesca; Deborah invece porta a MasterChef Italia un piatto povero fatto di sole verdure e spiega ai giudici: "Ogni verdura ha una sua storia. In questo piatto manca solo Christian (il figlio di 10 anni) perché ha problemi ai reni e non può mangiarne". La donna convince tutti e ammette: "Sono qui grazie ai miei figli"; Sara ha 24 anni, vive in provincia di Pavia e vorrebbe aprire un agriturismo vicino a casa sua. Nel programma porta dei tortelli che convincono tutti; Henintsoa racconta che la figura paterna ha abbandonato la madre quando era incinta di lei, perché diceva di "non essere il mio padre biologico". La 22enne, originaria del Madagascar, dedica il piatto presentato per l'occasione all'attuale compagno della madre, Stefano, chiamandolo: "Grazie papà"; Andrea, che di lavoro fa il sommelier, ha la mamma cinese e il papà italiano; Alberto lavora nella pescheria di un supermercato, ma cucina ai giudici un petto d'anatra, mentre Lorenzo, 20 anni, arriva dall'Abruzzo e fa diversi lavori contemporaneamente: "Se entro a Masterchef mollo tutto", dichiara il giovane; infine Valeria Zullo abita a Roma ed è campionessa di windsurf: ha vinto 5 campionati del mondo, 11 titoli italiani e ha il record europeo in solitaria da Ustica a Palermo. I giudici, sentendo le sue parole, restano spiazzati. La donna cucina una pasta fatta in casa con sugo alle vongole e accede direttamente alla MasterClass.

Altri candidati

Tra i candidati al ruolo di 13esimo MasterChef italiano ci sono anche Fiorenza, detta Fiorella, lasciata a casa per via dell'ipersensibilità mostrata davanti ai giudici: ha pianto almeno 3 volte dall'emozione nell'arco di 5 minuti; Settimino, che nemmeno ricordava il luogo dove lavora, un magazzino, ma è ancora in gara e dovrà vedersela con l’uomo ombra e Barbieri, l’unico a dirgli di no; Gigi invece pensa che la cucina gourmet si chiami in realtà "gourmì"; Danilo Novelli, geometra di Roma, porta con sé la moglie, la quale rivela: "Lui non cucina mai vestito, è sempre nudo”. Barbieri le chiede: “In che senso nudo?”, e lei risponde: “In tutti i sensi. Nudo senza nemmeno le mutande". Barbieri commenta: “Questo è bizzarro", e lei spiega: "È il suo modo di vivere liberamente"; la moglie di Angelo invece ruba la scena al marito, che diventa una comparsa quando la donna elogia gli chef e Cannavacciuolo le chiede se vuole andare al suo posto: "Faccio io il marito", e poi si alza per andare alla postazione dei parenti dei candidati; Francesca entra nello studio insieme a Nicolò Molinari per non sentirsi sola davanti ai giudici, ma non riceve il loro favore; infine nonna Giuditta si presenta con i suoi nipoti pronti a darle manforte con un coro di apprezzamenti.

A regalare uno dei momenti più alti della serata, secondo le reazioni del web, è senza dubbio Filippo Soggiu, il candidato sardo che dichiara di essere una sorta di mentalista "capace di ipnotizzare le persone". Vuole dimostrarlo in diretta e per questo chiede a Bruno Barbieri se vuole provare. Lui ci sta e Filippo inizia a fargli delle domande che esigono risposte rapide, tra cui emerge: "Di notte lei viene?", con lo Chef stellato che risponde: "Qualche volta". Dopo qualche secondo di silenzio, l'aspirante cuoco gli chiede: "Signor Barbieri non risponde più, è ipnotizzato?" Lui resta immobile in silenzio e dopo qualche secondo esclama: "No". I giudici Cannavacciuolo e Locatelli scoppiano a ridere, ma quando lo Chef napoletano parla di "parroco" con la moglie di Filippo, quest'ultimo afferma: "Signori, io credo che l’ipnosi sia riuscita. Cannavacciuolo ha usato la parola 'parroco' con lei che di cognome fa 'Cardinale', il piatto si chiama "Le palle del cardinale" e il "Cappello del prete" è il tipo di piatto che ho utilizzato. Io credo che l’ipnosi sia stata compiuta”. Cannavacciuolo sbotta: "Voglio morire". Barbieri interviene: "Ma scusa l’ipnosi non l’avevi fatta a me?" Arrivato il momento di assaggiare la pietanza, il concorrente sblocca Bruno alzando il pollice e puntandolo contro di lui, gesto poi ripetuto da Locatelli nei confronti di Antonino, che al momento del giudizio dice: "Non bisogna farsi domande, noi qui vogliamo delle risposte. Per me è no". Barbieri non la pensa diversamente: "Se parlavi meno ti accorgevi degli errori che hai fatto. Non mi dovevi sbloccare. La mente non mente e il piatto neanche, per me è un no". Prima di lasciare lo studio Filippo aggiunge: "Cercate degli inquieti, perché di inquietanti ne abbiamo abbastanza".