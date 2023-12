MasterChef Italia, riassunto seconda puntata: i 20 concorrenti, Alice vince la Golden Pin

Durante la seconda puntata di MasterChef Italia, in onda su Sky Uno e in streaming su SkyGo e Now TV giovedì 21 dicembre, abbiamo assistito alle ultime selezioni che hanno visto l'entrata nella Masterclass di Niccolò. Dopo aver scoperto chi si nascondeva dietro l'uomo ombra, il quarto giudice (ospite) della nuova edizione, si è tenuto il temutissimo Stress test che ha decretato gli ultimi concorrenti in gara per ottenere il titolo di 13esimo MasterChef italiano. Infine, i giudici hanno dato il via alla prima Mistery Box del programma culinario, grazie alla quale Alice ha vinto la prima Golden Pin della stagione, una spilla che permette di salvarsi in caso di difficoltà nelle prove successive. Possiamo definirla "una garanzia d'immunità".

Il riassunto della puntata del 21 dicembre di MasterChef Italia 2023

Le ultime selezioni: durante la serata, solo pochi candidati hanno lasciato un segno. Tra questi, Michela, che vive in provincia di Bolzano ed è sicura di meritare subito il grembiule bianco. La donna racconta di essere scappata dall'altare nel giorno del suo matrimonio. Aveva 18 anni, ora ne ha 44 ed è sposata con figli. Purtroppo il suo sogno si interrompe quando Cannavacciuolo le dice: "Io voglio vedere se tu arrivi fino alla fine con noi e non ci lasci all’altare. Vola". Per lei il grembiule grigio. Un aspirante cuoco invece paragona la realizzazione di un piatto di risotto a un rapporto fisico, con tanto di preliminari, mentre Valentina si presenta con la faccia di Malgioglio stampata sul proprio grembiule. Infine, da ricordare è il giovane medico Niccolò, laureatosi con 110 e lode, che ha detto di essere diventato ipocondriaco studiando medicina e ha aggiunto: "Voglio specializzarmi in psichiatria perché ho tutte le malattie psichiche esistenti". Il giovane è entrato direttamente nella Masterclass con 3 sì.

Lo Stress test: prima dell'inizio della tanto temuta prova, abbiamo scoperto che dietro la maschera dell'uomo ombra si celava lo Chef Davide Scabin. Ogni candidato ha dovuto dimostrare di aver superato i problemi mostrati nel corso della selezione: c'è chi ha dovuto cucinare l'orecchio d'elefante o il piccione, chi dare sfogo alla propria creatività e chi dimostrare di cavarsela anche con pietanze dove protagonista era la semplicità. A farcela sono stati Marcus, il primo concorrente di origini svedesi; Settimino, 61enne barese addetto al banco salumeria di un supermercato; Kassandra, la ragazza alla quale tremano le mani ma che riesce nella cottura perfetta della carne; Filippo, che dovrebbe lavorare un po' sulla crema ma non ha problemi a far sentire bene i sapori; Alice e Fiorenza, le quali hanno sbagliato il procedimento, ma in comune hanno il sapore buono dei loro piatti; e Beatrice, vincitrice dell'ultimo posto in Masterclass.

Mistery Box: è tutto pronto per la prima prova nella cucina di MasterChef, che consiste nel disegnare su un foglio il primo piatto da proporre ai giudici: "Noi li mangeremo con gli occhi e poi sceglieremo i migliori che potranno presentare a noi il proprio piatto". Gli ingredienti che non possono mancare nella pietanza sono il pomodoro, il basilico e le melanzane. I piatti più meritevoli sono quelli di Alice, il cui nome è "Parmigiana viaggiatrice" e si tratta di un Gazpacho al pomodoro; Eleonora porta ai giudici "Mille strati d’estate", una sorta di antipasto. Sono delle paste dense di mandorle e pane; Antonio punta su un piatto chiamato "Casa", perché "se all’estero trovassi una pietanza così potrei spiegare a tutti cos’è l’Italia per me". L’ingrediente principale è la melanzana al forno; Fiorenza presenta "Ricordo di Natale", una pasta all'uovo ripiena; Anna invece si fa apprezzare con "D’estate a casa mia", che alla base ha melanzane trifolate; infine Michela si ingegna con un titolo diverso: "Terra e mare mi piace incontrare", ovvero un involtino di branzino. È qui che emerge un'antipatia di Kassandra nel confronti di quest'ultima, tanto che la ragazza non applaude quando la donna viene chiamata per l'assaggio del piatto. Antonio, Alice, Eleonora e Michela sono risultati i migliori, ma a vincere la Golden Pin è Alice: "Grazie ai sapori e agli incroci degli ingredienti rimane proprio una buona bocca", dice Barbieri.

Tutti i concorrenti