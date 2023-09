Matano punzecchia la rivale Merlino: "Ho visto una puntata di Pomeriggio 5, simile a La vita in diretta"

Con un video dallo studio che riprende vita, Alberto Matano dà appuntamento a lunedì pomeriggio su Rai1: "Ci sono io, ci sono gli inviati, c'è la squadra. C'è La vita in diretta, quella vera". Una frecciatina tra le righe (ma neanche tanto) al rivale Pomeriggio 5, in onda già da questa settimana con la nuova conduttrice, Myrta Merlino.

La vera frecciata, però, Matano la scocca su Libero e colpisce sempre il competitor Mediaset: "Ho visto la puntata, e ho letto anche tante cose in giro, sui social, dove molti utenti hanno commentato che quest'anno a Pomeriggio 5 si rifanno un po' al nostro format. Questo non può che farmi piacere. Ognuno poi ci mette la sua cifra ovviamente, però il modello sembra essere quello della Vita in Diretta". Ma non finisce qui: "Anche la nuova scenografia mi sembra che richiami un po' la nostra, quindi questo mi fa piacere, vuol dire che abbiamo indovinato un format - continua Matano - D'altronde, non è la prima volta che i competitor guardano al servizio pubblico, quindi: bene".

Il video di Alberto Matano