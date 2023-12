"La maternità dev'essere la massima aspirazione per le ragazze". Le parole della senatrice in diretta tv

"Mi ricordo un elemento che mi veniva ripetuto dalla mia mamma. Mi diceva: 'Ricordati ogni aspirazione tu abbia - io a 12 anni volevo fare politica - ti devi ricordare sempre che hai l'opportunità di fare ciò che vuoi ma non devi mai dimenticare che la tua prima aspirazione dev'essere quella di essere mamma a tua volta'". Queste sono le parole che ha pronunciato Lavinia Mennuni, senatrice di Fratelli d'Italia, durante un intervento a Coffee Break su La7.

"Allora secondo me questa è una cosa che noi donne della mia generazione, di 46 47 anni, dobbiamo ricordare alle nostre figlie, sennò il rischio che si ingenera è che in nome di questa realizzazione professionale - che io auspico e che trovo che sia giusto che la donna abbia una preparazione e poi uomini e donne insieme riescono a fare cose straordinarie, e io mai sono stata per il femminismo separatista - ci si dimentichi che esiste la necessità, la missione, vogliamo chiamarla così? Perché io la trovo una cosa bella, di mettere al mondo dei bambini che saranno futuri cittadini, futuri italiani. E qui c'è l'approccio culturale", ha aggiunto Mennuni.

"Noi - ha poi concluso la parlamentare - dobbiamo aiutare le istituzioni, il Vaticano, le associazioni e la maternità a diventare di nuovo cool. Noi dobbiamo far sì che le ragazze di 18-20 anni vogliano sposarsi e che i ragazzi di 17-18-20 anni vogliano sposarsi e vogliano mettere al mondo la famiglia".

Le reazioni sui social

Le dichiarazioni di Mennuni hanno suscitato non poche reazioni, la maggior parte negative, sui social. La parlamentare si riferisce alla maternità come ad una "missione" che ogni donna dovrebbe perseguire ed è proprio questa la parte che è stata duramente criticata.

"La maternità tornerà ad essere cool in questa Italietta, quando i nidi saranno gratuiti tutti - ha scritto una mamma sotto al video - e per tutti, quando gli stipendi saranno finalmente adeguati al costo della vita, quando sarà introdotto un congedo di paternità obbligatorio di lunghezza pari al congedo di maternità (visto che siamo contro il femminismo separatista, allora facciamola esercitare agli uomini questa paternità o conta solo lo sperma?) e quando finalmente le donne saranno libere di scegliere se e quando diventare madri. Ho un figlio e per questa compagine di governo non è abbastanza e se non avessi una nonna disponibile non saprei letteralmente come ca**o fare a gestire mio figlio. Bestemmio anch'io ad ascoltare certe scempiaggini".

"Mi sembra l'inizio del regime di Gilead. Cit Handmaid's Tale", ha scritto un'altra donna e un utente le ha risposto: "Non è che ti sembra. È". Il riferimento è al romanzo distopico di Margaret Atwood, diventato una serie tv famosa a livello mondiale, in cui viene raccontata una teocrazia, che ha preso il posto degli Stati Uniti, in cui l'unica cosa che conta è far tornare la popolazione a procreare e per fare ciò la società è stata divisa in classi sociali ben distinte e in particolare le donne sono raggruppate tra quelle che sono fertili, le Ancelle, e tutte le altre.