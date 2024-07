Ballando con le Stelle, Matteo Bocelli dice di no a Milly Carlucci. Ecco perché

Gli appassionati del programma lo ricorderanno già per la sua partecipazione "per una notte" a Ballando con le Stelle. Ma di essere uno dei protagonisti fissi nel cast proprio non ne vuole sapere. O almeno questo è ciò che riporta Dagospia. Si sta parlando di Matteo Bocelli, cantante e modello nato nel 1997 dall'amore tra Enrica Cenzatti e il tenore Andrea Bocelli.

Matteo Bocelli dice di no: ecco perché

Proprio in queste settimane, il team di Ballando con le Stelle sta lavorando al cast della prossima stagione (in onda dal 28 settembre al 21 dicembre su Rai Uno, con Milly Carlucci). Tra i papabili nomi pare che ci fosse proprio Matteo Bocelli, ma lui non avrebbe accettato. Il motivo? Il sito di Roberto D'Agostino scrive: "Il resto del cast é fatto, a parte Matteo Bocelli. Pensiamo dirà no come ha fatto per il Festival di Sanremo: lui di solito non torna in gara in un programma di cui è stato ospite speciale". Questa è la notizia, non confermata né smentita al momento da parte dei diretti interessati. Non sono noti, inoltre, i nomi degli altri partecipanti, anche se non mancano le indiscrezioni.

