Mauro Corona massacra Fazio in diretta: "Un pretino"

Non si sgonfiano le polemiche su Fabio Fazio dopo l'intervista di domenica sera a Chiara Ferragni, ritenuta da molti debole e poco incalzante. A sparare a zero sul conduttore di Che tempo che fa, durante la puntata di ieri di È sempre Cartabianca, Mauro Corona, che lo ha definito "un pretino".

In collegamento con il programma di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, lo scrittore e sculture ha parlato come sempre senza filtri: "Posso dire quello che penso? Di solito ho lo stomaco buono, ma se lo vedo scappo subito. Non mi ha fatto nulla, ma questo modo di 'anguillare' nelle cose, questo pretino...". Una bocciatura senza appelli, e non va meglio ad altri protagonisti della trasmissione approdata quest'anno sul Nove: "Il professor Burioni? Lo conosco, ma va sempre da quell'altro...".

Corona ha detto la sua anche sui Ferragnez: "Non godo delle disgrazie altrui, vorrei che Fedez stesse bene, dopo quello che ha attraversato con la sua patologia. E vorrei che la Ferragni uscisse al meglio possibile dalla sua vicenda, con le ossa meno rotte". Dal pandoro gate alla crisi matrimoniale, in effetti, questo è senza alcun dubbio il periodo più difficile della sua vita. Ma sembra avere un fan in più...