Mediaset, la nuova stagione 2024/25: De Filippi e Toffanin insieme in un programma; Leotta conduce La Talpa

Se l'anno scorso per Mediaset è stato un anno di rivoluzione, nella prossima stagione l'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi manterrà un approccio più "conservativo". Dopo i forti cambiamenti dell'ultima annata - con un ricambio importante tra i conduttori, basti pensare all'addio di Barbara d'Urso e all'arrivo di Myrta Merlino e Bianca Berlinguer - il palinsesto 2024/2025 si mantiene sullo stesso solco, continuando a puntare sulla ricchezza nel prodotto ma con meno innesti "rumorosi". Tra le novità principali, un programma in tandem Maria De Filippi-Silvia Toffanin, che si confermano volti egemoni della rete ammiraglia Canale 5; l'arrivo di Diletta Leotta al timone de La Talpa; il reboot dei Cesaroni, tanto anelato dal pubblico social; ma soprattutto una nuova sinergia tra le reti in chiaro Canale 5 e Italia Uno con Infinity.

Canale 5: Toffanin e De Filippi insieme; La Talpa a Diletta Leotta

Partiamo da Canale 5, dove la più grande novità riguarda appunto senza dubbio le prime serate speciali che vedranno uniti i programmi Amici e Verissimo, ovvero le conduttrici De Filippi e Toffanin. Il progetto, nato da una conversazione avvenuta tra Pier Silvio Berlusconi e De Filippi, nasce con l'intento di celebrare i grandi artisti nati e cresciuti proprio all'interno talent show di storia ventennale. È stata proprio Maria a proporre Toffanin alla conduzione.

Torna poi - a grande richiesta del pubblico, soprattutto quello social - La Talpa. Alla conduzione Diletta Leotta, che arriva in Mediaset per la prima volta come conduttrice. Ma, spiega l'amministratore delegato, dobbiamo dimenticare La Talpa per come la conosciamo, perché sarà una edizione molto innovativa e sperimentale: verrà infatti resa visibile prima su Infinity, piattaforma di streaming di Mediaset, e poi su Canale 5. "Una scelta coraggiosa in segno di modernità, seppure può avere un effetto sugli ascolti", prosegue Berlusconi. La finale sarà l'unica puntata che andrà in onda prima su Canale 5 e poi su Infinity. L'appuntamento dovrebbe essere per l'autunno. E, quanto alla possibilità che l'arrivo della Talpa vada a significare la cancellazione dell'Isola dei Famosi, che quest'anno non ha brillato per ascolti, Berlusconi risponde: "Siamo convinti che l'Isola sia un formato che può andare ancora bene. In Spagna ha ottenuto anche quest'anno ottimi risultati, in Italia ha avuto un po' di stanca. Si attende una evoluzione degli autori".

E ancora, tra i ritorni, anche Pio e Amedeo. Dopo due anni di assenza e di lavoro sul loro repertorio, i due comici pugliesi avranno quattro prime serate nella primavera 2025 e 2026, oltre che nuovi progetti ancora in via di definizione. Tornano poi anche i ragazzi de Il Volo, verso cui Berlusconi ha sempre mostrato particolare stima, che avranno tre prime serate nella primavera 2025, poi altre tre nel 2026. Vedremo inoltre Il Volo anche durante le feste, per un concerto di Natale, quest'anno e il prossimo.

Italia Uno punta su Max Angioni e sulla musica

Su Italia Uno riparte il Milionario, storico game show Mediaset. Ma il palinsesto punterà in modo particolare sulla musica. Tra le novità The Ultimate Entertainer, un nuovo show musicale in cui gareggeranno artisti. E poi diverse serate evento dedicate ai grandi protagonisti: Andrea Bocelli, Vasco Rossi, Annalisa e Pupo. Alla conduzione delle serate diversi conduttori, tra cui Michelle Hunziker e Claudio Amendola, rispettivamente presentatori delle serate dedicate ai primi due nomi citati. Spazio poi a un grande evento con Laura Pausini, in cui convergeranno due linee di racconto artistico e privato, col risultato di un ritratto inedito della cantante, icona della musica italiana nel mondo. Anche quest'ultimo prodotto punterà sulla sinergia tra Infinity e Canale 5: sarà trasmesso prima sulla piattaforma, poi sull'ammiraglia.

Altra sfida della rete sarà il nuovo format Il formicaio, un programma comico che arriva dalla Spagna, col conduttore che fa domande scherzose agli ospiti. Occhi puntati poi su Max Angioni, che condurrà un programma tutto suo intitolato "Max working" e che si sta imponendo sempre più come nuovo volto della rete.

La fiction

Spazio poi alla fiction, dove la sfida è "mantenere un equilibrio tra la modernità e la popolarità su un pubblico più tradizionale, anche più anziano", spiega Berlusconi. Confermata la novità più attesa sul fronte serie tv: arriva finalmente il reboot dei Cesaroni, storico prodotto di Canale 5, è andato in onda con l'ultima puntata nel 2014. "Ci abbiamo messo un anno per trovare idea giusta che non rovinasse il ricordo" spiegano da Mediaset. Quanto al cast, torneranno parte dei vecchi personaggi ma ci saranno ovviamente nuovi innesti: il grande protagonista resterà sempre Claudio Amendola. Le riprese cominciano a novembre. Tra le novità: I fratelli Corsaro con Beppe Fiorello e Alex Bravo con Marco Bocci, Le onde del passato con Anna Valle, Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada. Tra i ritorni: Il Patriarca 2, Storia di una famiglia perbene 2, Vanessa Corleone 2, Buongiorno mamma 3.

Rete Quattro: Berlinguer raddoppia

La grande novità di Rete Quattro riguarda infine il raddoppio di Bianca Berlinguer, tra i grandi innesti dello scorso anno, tanto che lasciò una carriera trentennale in Rai per approdare all'informazione Mediaset: oltre allo spazio del martedì, ne avrà anche un altro alla domenica. L'obiettivo della giornalista è lavorare di più sull'inchiesta.

