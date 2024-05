Mentana-Gruber, La7 rompe il silenzio: "Non deve mai mancare il rispetto"

Trattative di pace a La7 dopo la bomba esplosa tra Enrico Mentana e Lilli Gruber. L'azienda ha accolto l'ultimatum del direttore del tg - che aveva parlato chiaramente di "conclusioni e conseguenze" qualora la rete avesse continuato a restare trincerata dietro al silenzio dopo quanto accaduto - pubblicando un comunicato.

"La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra" si legge nella nota, che va dritta al punto ma senza troppi dettagli né riferimenti precisi: "Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un'azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l'autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti".

Parole che sembrano rimettere ognuno al proprio posto dopo gli stracci volati in diretta - e sui social - nelle ultime 48 ore. Mentana condivide il comunicato sui suoi profili social, evidentemente soddisfatto della risposta da parte dell'azienda, e aggiunge: "Sottoscrivo". Nessun commento, invece, da parte di Lilli Gruber. In realtà da parte di La7 non c'è stata nessuna presa di posizione pubblicamente, tantomeno richiami ai diretti interessati, ma a quanto pare nei corridoi i toni sono stati ben più accesi.