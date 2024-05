Com'è finita tra Enrico Mentana, Lilli Gruber e La7: "Accusati di cose non vere"

Lo scontro tra Enrico Mentana e Lilli Gruber aveva creato attesa per la puntata di stasera del Tg La7, a due giorni di distanza dal battibecco tra i due conduttori che, tra le altre cose, ha portato l'azienda di Urbano Cairo a diramare un comunicato sull'accaduto. Voci di un "annuncio" non specificato di Mentana avevano suggerito un addio del giornalista alla rete, facendo salire ancor di più la curiosità sulla vicenda.

Ma nell'edizione serale del Tg di oggi, 8 maggio, lo stesso Mentana ha prolungato l'attesa per conoscere la verità sulla lite, ridimensionandola allo stesso tempo: "Vi racconteremo alla fine il lieto fine delle baruffe interne a questa rete", le parole del direttore del Tg La7. Lo scontro era nato da uno "sforamento" dei tempi del Tg che aveva ritardato l'inizio del programma condotto da Lilli Gruber, Otto e Mezzo, per cui la giornalista ha "protestato" in diretta tv.

Che cosa ha detto Mentana sulla lite con Lilli Gruber

''Abbiamo controllato che non ci fosse lo spot contro l'incontinenza che auspichiamo da ieri - ha detto Mentana durante il Tg La7, riferendosi alle parole di Lilli Gruber sul suo "ritardo" - Vi leggo il comunicato dell'editore''. E dopo aver letto la nota, già pubblicata, alla fine aggiunge: ''Sottoscriviamo in pieno e ci scusiamo con tutti quelli che si possono essere sentiti toccati negativamente da questa polemica, che è nata però perché siamo stati accusati di qualcosa che non è vero", le parole di Mentana in chiusura dell'edizione delle 20.

"Ho letto ancora oggi da tante parti di un quarto d'ora di sforamento. Il telegiornale non sfora mai più di 5 minuti - assicura - e anzi per quanto riguarda lunedì scorso è stato 5 minuti più del lunedì precedente, 2 minuti in più rispetto a quello ancora prima, 3 minuti in più rispetto al 15 aprile, e l'8 aprile addirittura è stato esattamente lo stesso tempo di durata e di conclusione del telegiornale. E tutto, non c'è altro da aggiungere - conclude il direttore del TgLa7 - quindi non accusiamo nessuno, non vogliamo essere accusati, buon divertimento", chiosa.

Notizia in aggiornamento