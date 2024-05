Mentana minaccia l'addio a La7: "Gruber mi ha offeso, se l'azienda non interviene trarrò conseguenze"

Edizione infuocata quella del Tg La7 di ieri sera. Enrico Mentana è tornato sulla bagarre con Lilli Gruber e ha replicato in diretta (dopo averlo già fatto sui social la mattina): "Ieri sera siamo andati un po' lunghi con il telegiornale. Era una giornata cruciale, importantissima: la prospettiva di pace in medioriente, la tragedia terribile di Casteldaccia, vicino a Palermo, e tante altre notizie - ha spiegato davanti alle telecamere - In più, come ogni lunedì, c'erano i nostri sondaggi e l'appuntamento con il Dataroom di Milena Gabanelli".

Mentana ha ammesso lo sforo, ma ha anche assicurato che era previsto. Dunque, nessuna sorpresa: "Come ogni lunedì siamo andati un po' lunghi, me ne scuso con i telespettatori. Un po' lunghi ma come era prestabilito e concordato con chi dirige questa rete". Poi l'attacco frontale: "Chi ci ha seguito, Lilli Gruber, perché non mi piace far finta di non sapere nomi e cognomi, ha avuto delle parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto. Io mi siedo qui, scusate la prima persona singolare, da 14 anni per fare questo telegiornale e non ho mai offeso volontariamente nessuno, tantomeno i colleghi che lavorano su questa rete. Gradirei reciprocità a questo riguardo e gradirei che da parte dell'azienda per cui lavoro che non ci fosse il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore".

Il fatto che nessuno dei vertici della rete sia intervenuto dopo quanto accaduto lascia di stucco Enrico Mentana, che continua a chiedere chiarimenti e non ha intenzione di fare nessun passo indietro. Tutt'al più verso l'uscita: "Domani sera vedremo se c'è stato qualcosa - ha concluso - se no ne trarrò le conclusioni e le dirette conseguenze". Acque agitate - anzi agitatissime - a La7.