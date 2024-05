Mentana lascia La7? "Le redazioni sono in subbuglio"

Teso il clima che da ieri sera sembra aleggiare nei corridoi di La7. Lo sfogo con cui Lilli Gruber ha aperto il suo Otto e Mezzo in ritardo perché - ha detto - "l'incontinenza è una brutta cosa" ha causato la reazione di Enrico Mentana, destinatario dell'appunto per lo sforo del suo tg arrivato in modo schietto e decisamente pungente. "Dall'uno al nove per cento in mezz'ora" ha rilanciato poi a metà mattinata il giornalista nel post pubblicato a corredo del grafico con la curva degli ascolti di ieri sera: "Questa è la curva degli ascolti - del tutto simile a quelle dei giorni precedenti - del Tg La7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento. A quel tg però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente. Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi".

La dichiarazione di Mentana non pare essere solo una semplice replica - per quanto stizzita - al commento di Gruber, dal momento che nel post si citano anche i vertici di La7 con cui pare che una certa freddezza si respiri da tempo. "Stavolta il durissimo scambio di accuse fra Enrico Mentana e Lilli Gruber (...) rischia di diventare il preludio di un divorzio fra il direttore del telegiornale e la rete di Urbano Cairo", racconta Giovanna Vitale su Repubblica: "Segno di una crescente insofferenza di cui si era già vociferato nel recente passato, senza tuttavia trovare conferme ufficiali". E ancora: "Di sicuro le redazioni sono in subbuglio. E i boatos si rincorrono" si legge ancora nell'articolo che ipotizza come Discovery, deciso a costruire sul canale Nove un polo informativo, possa attrarre anche Mentana.