"Meraviglie d'Africa - Namibia" con Alberto Angela, stasera in tv: le anticipazioni

Alberto Angela si conferma infaticabile e sempre benemerito punto di riferimento della televisione italiana: dopo aver trascorso il Natale in sua compagnia, con "Stanotte a Parigi", a partire da oggi, 1° gennaio 2024, dalle 21.25 su Rai 1, ci conduce in Africa, con una nuova serie di "Meraviglie". Prima tappa di questo itinerario è la Namibia, alla scoperta dell'intatta anima del continente.

"Meraviglie d'Africa - Namibia": le anticipazioni della serata

"Meraviglie d’Africa: Namibia" trasporterà il pubblico in un'epica avventura attraverso uno degli ultimi rifugi in cui l'autentica anima dell'Africa è ancora intatta. In questo straordinario viaggio, in onda il 1° gennaio su Rai1 alle 21.30, Alberto Angela condurrà gli spettatori attraverso paesaggi mozzafiato e culture millenarie, esplorando le meraviglie naturali e culturali della Namibia. La straordinaria Skeleton Coast, nota per i resti di un antico relitto nel deserto, darà il via al percorso, seguita dal deserto del Namib con le sue dune imponenti, incluso il maestoso Sossusvlei. Il viaggio continua nell'Etosha National Park, riserva dell'Unesco, dove convivono centinaia di specie animali.

Il programma esplorerà anche Twyfelfontein, un sito dell'Unesco con incisioni rupestri antiche, e si immergerà nella vita del popolo San, antichi cacciatori-raccoglitori, nel deserto del Kalahari. Luoghi iconici come lo Spitzkoppe, la "Foresta Pietrificata" e il meteorite Hoba saranno parte integrante del percorso, offrendo un'esperienza completa della ricchezza naturalistica e culturale della Namibia. Il viaggio si concluderà alle pendici del Vingerklip, un imponente sperone che si erge solitario in un suggestivo panorama di canyon e valli.

Questo nuovo capitolo della serie "Meraviglie" si presenta come un'opportunità unica per esplorare l'Africa autentica, mantenendo intatta la formula di successo del format originale. Rai Cultura ha inaugurato la serie di "Meraviglie" con "La Penisola dei tesori", per visitare innumerevoli siti Unesco d’Italia; l'avventura è proseguita cin "Stelle d’Europa", dedicata a inestimabili patrimoni continentali; per poi, giungere, da questa sera, nell'affascinante e non abbastanza raccontato continente africano.

La produzione, curata dal CPTV di Roma, è diretta da Gabriele Cipollitti e arricchita dalla fotografia di Antonio Palmadessa. Alberto Angela, insieme a un team di autori composto da Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Vito Lamberti, Aldo Piro ed Emilio Quinto, si appresta a guidare gli spettatori in un viaggio straordinario, confermando ancora una volta la sua capacità di affascinare il pubblico con racconti appassionanti e immagini mozzafiato. L'appuntamento con "Meraviglie d’Africa - Namibia" segna l'inizio del nuovo anno televisivo.

Dove vedere "Meraviglie d'Africa - Namibia" in tv e in streaming

"Meraviglie d'Africa - Namibia" va in onda oggi, 1° gennaio 2024, su Rai 1 a partire dalle 21.25. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, su RaiPlay.

Stasera e domani in TV