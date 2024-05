Mia Ceran verso la conduzione di uno storico programma Rai: il retroscena

C'è movimento in Rai in questo periodo, scandito com'è da annunci che tra formalità e ufficiosità, riportano i saluti di volti noti al pubblico che per anni li ha sempre trovati al loro posto in uno dei primi tre canali. Tra loro c'è anche Massimo Bernardini, autore e conduttore dello storico programma del sabato pomeriggio di Rai 3 di Tv Talk, che dopo 22 anni lascia il suo posto. "È doveroso per quelli della mia generazione passare la mano ai più giovani" ha raccontato il giornalista al Corriere della Sera. E sul futuro del programma: "Chi mi sostituirà? Non ne ho idea. Mi piacerebbe fosse una donna, una giovane conduttrice più brava di me", si è augurato.

Ebbene, se la previsione riportata da Alberto Dandolo su Oggi dovesse concretizzarsi, il desiderio di Bernardini sarebbe esaudito. A quanto si legge, infatti, Mia Ceran - che a febbraio dello scorso anno annunciò la pausa dagli impegni televisivi dopo la nascita del suo secondo figlio - sarebbe la conduttrice più accreditata per predendere il posto del collega per cui scalpitano in molti, definita come "affidabile, competente e molto rispettata anche dalla attuale dirigenza Rai". Nulla, però, al momento è ancora stabilito, poiché al vaglio ci sarebbero altre due colleghe del Tg1 e del Tg3. Insomma, per le decisioni finali ci vuole ancora del tempo.