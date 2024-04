Michele Bravi è ancora fidanzato, poi rivela: "Sono molto felice"

Michele Bravi un anno fa, a Verissimo, aveva rivelato di avere al suo fianco una persona e che si stava creando una "bella realtà". Di nuovo ospite di Silvia Toffanin il cantante ha ribadito di essere ancora molto felice: "Eh l'amore esiste è bello! Sono felice, molto felice. Capiscimi!", Bravi non ha detto nulla di più e dunque l'identità del suo lui rimane un mistero.

Michele Bravi ad Amici è uno dei giudici insieme a Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè: "Credo che sia la scuola di preparazione più grande per lo spettacolo in Italia e farne parte è bello". Il 12 aprile uscirà il suo nuovo album: "Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi". "È un titolo molto lungo lo so, ma io prendo molti appunti, scrivo molto e nessuno dei miei diari ha un ordine. Leggendo alcuni fogli ho ritrovato quella frase, per caso, e leggendola mi è venuta l'idea per tutto l'album".

Il ricordo della famiglia

"Io sono nato in un contesto molto umile - ha spiegato Bravi -, ma c'era sempre spazio per la curiosità rispetto al mondo e questo non è mai mancato nella mia famiglia. Io ci ho voluto provare a diventare un cantante anche se il mio sogno mi sembrava troppo impossibile".

Toffanin poi gli chiede se stia ancora preparando, come faceva quando aveva 5 anni, il discorso per gli Oscar: "Sì, sì, ancora oggi lo preparo e ovviamente non mancherebbe un ringraziamento a mia nonna che mi disse che era meglio spendere i soldi per andare al cinema anziché per la merenda. Non dico che ho avuto una vita conflittuale con la mia famiglia, ma è stato un percorso lungo. Sono orgogliosi di me, però mi bacchettano anche, mi fanno sempre rimanere con i piedi per terra".