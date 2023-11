Michele Guardì commenta i fuorionda choc: "Sono cose vecchie, non mi devo scusare"

"Il servizio de Le Iene su di me? Niente di che! Cose vecchie, non ha rilievo per me. Sono assolutamente tranquillo", così Michele Guardì commenta a TvBlog il servizio de Le Iene, che andrà in onda la sera di martedì 28 novembre, in cui vengono fatti ascoltare alcuni fuorionda di Guardì. Toni molto accesi e parole poco simpatiche vengono pronunciate dal famoso regista Rai, autore di programmi di enorme successo come Unomattina e I fatti vostri.

A Massimo Galanto Guardì, 80 anni, ha spiegato che "sono cose vecchissime. È una cosa pretestuosa, tirata fuori perché non hanno nulla da fare. Ho detto a Filippo Roma (l'inviato de Le Iene che lo ha intercettato e intervistato, ndr): 'Lei quando tornerà a casa stasera, dirà: ho stalkerizzato Guardì'. E allora?".

Nessuna preoccupazione per la reazione della Rai: "Che deve succedere? Per carità. Mi lascia del tutto indifferente. La Rai non c’entra niente con questo. Se vogliono disturbare il mio rapporto con la Rai, hanno sbagliato obiettivo!". Il regista spiega che "ogni tanto cercano di alzare il tiro cercando personaggi che possano fargli fare ascolto. Io sono tra questi e ne pago il conto. Ma non mi preoccupo. A Roma ho detto: 'Invece di inseguirmi per la strada, datemi un passaggio e ne parliamo in macchina'. Sono salito sulla loro auto e ho parlato per un quarto d’ora. Cercano di attaccarmi, ma non c’è nulla da dire".

In merito alle accuse di essere "sessista" e "omofobo" Michele replica sicuro: "Loro hanno montato vecchie cose, montando in fila cose che in 5.600 puntate si possono dire. Ma sono cose vecchie. Dicono che sono sessista? È una sciocchezza, non è basata su nulla di serio. Non mi crea nessun problema con la Rai". "Nelle mie redazioni l’80% è donna. La capa del gruppo è una donna: Giovanna Flora. Se fossi omofobo metterei da parte le donne - ha risposto in realtà non rispondendo -, starei solo con gli uomini e prenderei a calci le donne. Non sono così. Io con le donne sono non rispettoso… di più! Lo dicono i fatti, non le parole. Io mi giovo della loro capacità e della loro intelligenza, da sempre, non da ora".

"Con Magalli ho recuperato il rapporto, a qualcuno ha dato fastidio"

In merito ai toni usati nel video Guardì ha affermato: "Tanto tempo fa dissero che Guardì grida in regia. Era una serata speciale con dei problemi tecnici, ero un pochino nervoso e in qualcosa ho esagerato. Tutti i destinatari delle mie parole non se la sono presa, ci ho parlato… sono cose vecchie".

Nel video pubblicato in anteprima sui social de Le Iene si può ascoltare Michele Guardì dare del "cane" a Giancarlo Magalli e chiamare una, o più, donna "tro*a" e "putt*na". In merito a Magalli ha spiegato: "Ero al telefono con Giancarlo dieci minuti fa, per parlare con lui della rubrica di domani a I Fatti Vostri. Con Magalli ci abbiamo riso sopra. A qualcuno probabilmente ha dato fastidio che io abbia recuperato il rapporto con lui, cercano di metterci contro… ma niente di che".

Infine assicura che domani, a I Fatti Vostri, non darà "importanza a questi poverini in una trasmissione storica che va in onda in Rai da 33 anni…".