Michelle Hunziker, aria di matrimonio? La frase che la incastra

Michelle Hunziker è stata una degli ospiti di Verissimo in occasione della grande festa per i 35 anni di Striscia la Notizia. Oltre a Michelle, Gerry Scotti, alcune veline tra cui Laura Freddi, Miriana Trevisan, Costanza Caracciolo, Giorgia Palmas, Elena Barolo e Roberta Lanfranchi.

Con Michelle però Toffanin ha parlato anche di attualità amorosa: solo pochi giorni fa, infatti, è stata ufficializzata la relazione che la conduttrice ha con l'osteopata Alessandro Carollo (lui le ha dedicato dolcissime parole d'amore su Instagram). Ma la conduttrice che è sempre molto riservata sul suo profilo non ha mai parlato direttamente del suo nuovo amore, anche se ha lasciato alcuni indizi sulla loro frequentazione.

Hunziker non si aspettava che Toffanin le chiedesse del suo nuovo amore e con grande imbarazzo ha glissato ogni domanda, si è anche alzata e ha provato a lasciare lo studio, ma niente da fare. "Ma come, ma abbiamo visto foto, abbiamo visto tante foto", ha aggiunto Silvia senza però ottenere nessuna risposta. "Siamo felici per te", si è limitata ad affermare allora la conduttrice.

Accanto a Michelle però c'era Gerry Scotti e proprio lui ha creato la dinamica che ha portato Michelle a sbilanciarsi. "Noi facciamo sempre una gag - ha raccontato Scotti - ovvero io le prendo le mani e controllo se ci sono o non ci sono nuovi anelli di fidanzamento". "Non c'è ancora niente", ha risposto Michelle e quell'"ancora" lascia supporre che forse Hunziker sia davvero molto innamorata e che non disdegnerebbe un nuovo matrimonio. I due hanno da poco reso nota la loro storia e sicuramente le nozze non sono il loro primo pensiero, ma solo pochi mesi fa, parlando del suo secondo divorzio - quello da Tomaso Trussardi - aveva dichiarato di credere ancora nell'amore: "Certo che dopo due divorzi credo nell’amore e di brutto anche! Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione, ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti". E come spesso accade con le relazioni, l'amore è arrivato proprio quando non cercava.