Michelle Hunziker: "Da piccola ero un maschiaccio, alle mie figlie spiego come essere indipendenti"

Michelle Hunziker per la prima volta vestirà i panni da giurata nel programma "Io canto generation" di Gerry Scotti insieme a Orietta Berti, Claudio Amendola e Al Bano. Una bella novità per la conduttrice e showgirl che dal 30 marzo è diventata nonna di Cesare Augusto che a Verissimo definisce "tenero in modo devastante"

A Silvia Toffanin Michelle ha parlato della sua infanzia, il tema è stato intavolato dopo che la conduttrice ha mostrato un filmato della sua ospite da piccola: "Io ero un maschiaccio, andavo sui pattini a rotelle, facevo gli scherzi ai portoni, non giocavo con le bambole. Da piccola non sapevo bene cosa volevo fare da grande: avevo la finestra che affacciava su un prato con le vacche ed entrava un odore proprio di natura perché avevamo vicina una fattoria", ricorda con il sorriso sulle labbra. "Io volevo fare qualcosa che mi potesse far volere bene da tanti e il pubblico mi ha restituito proprio il mio grandissimo sogno. Poi un altro sogno era quello di incontrare Madonna e poi Eros Ramazzotti, avevo tantissimi poster sui in camera".

Poi Michelle si è voluta rivolgere ai giovani: "Io lo so che è difficile immaginare che i sogni possano diventare realtà, però se penso che io sono nata e cresciuta in un paesino della Svizzera e guardo dove sono ora, non posso che dire che non bisogna mai arrendersi e anzi, bisogna credere tantissimo nei propri sogni".

"Io alle mie figlie cerco di stimolarle giornalmente, di insegnare loro l'indipendenza e le sprono ad avere sogni loro e di combattere per questi", ha infine dichiarato Hunziker con gli occhi colmi d'orgoglio per le sue Aurora, Sole e Celeste.